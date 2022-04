Adquirir edificios completos para demolerlos y trazar una arteria principal que una el barrio con el centro de la ciudad: en eso consiste el plan urbanístico de Guillermo Salgado, un proyecto que ya ha puesto en marcha a través de Jimena, la hija de Tirso, encargada de reunir a los vecinos para contarles la propuesta. Sin embargo, el inversor se encontrará con la rotunda negativa del ferretero, en el capítulo de Entrevías que Telecinco emite mañana martes, a las 22:50 horas.

La decisión de Irene

En este episodio, Irene le dice a su madre que quiere quedarse a vivir con su abuelo y ella se lo toma como un desaire. No entiende por qué su hija prefiere quedarse a vivir allí después de lo que le ocurrió cuando ella le ofrece una vida cómoda lejos de aquel barrio. Tirso se muestra de acuerdo con la idea de su nieta, pero con la condición de que haga algo provechoso con su vida y que se olvide de Nelson. Ella acepta y le dice que le gustaría dedicarse profesionalmente al baile. Entristecida por la negativa de Irene, Jimena tiene un pequeño accidente con el coche y acaba en la comisaría, donde tendrá un encuentro un tanto especial con Amanda.

Por otra parte, Ezequiel sigue en casa de Gladys, a pesar de que ella le explica que no puede continuar allí. El expolicía se ha enterado de que Nelson y Nata tienen un romance y urde un plan para ganarse la confianza de la joven, con el objeto de que le deje entrar en sus negocios y llegar así hasta el Fantasma.

