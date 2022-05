Después de varios cambios, finalmente Pasión de gavilanes parecía haber logrado tener un horario fijo en España. Durante algunas semanas, la segunda parte de la telenovela colombiana tomó las riendas del prime time de Telecinco, pero la cadena de Mediaset decidió darle la oportunidad a otro programa quitándole así el horario, principalmente, por los malos resultados en audiencias.

El nuevo horario de 'Supervivientes 2022'

Los datos de audiencia de Pasión de Gavilanes 2 en Telecinco en su prime time no han respaldado a la telenovela colombiana, y tres meses después de su estreno, Mediaset España ha decidido retirarla de la franja más importante para los anunciantes en favor de su reality estrella. Así, Supervivientes: Tierra de Nadie se estrenará el miércoles en el horario que ocupaba hasta entonces Pasión de gavilanes; es decir: a las 22:00 horas. Por tanto, la producción colombiana ahora se emitirá en late night, después de la gala de Sobera.

En resumen, esta semana, el horario de Pasión de gavilanes en Telecinco será a las 00:40 horas del jueves 5 de mayo. Por el momento, no se ha dado a conocer si este será el horario permanente de la telenovela de Telemundo a partir de mayo y si todavía seguirán emitiéndose tres capítulos semanales. Esos sí, Pasión de gavilanes 2 seguirá con sus repeticiones diarias en Divinity a las 20:00 horas.

