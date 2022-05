Anabel Pantoja se encuentra viviendo por segunda vez la aventura de 'Supervivientes'. Después de una primera ocasión en la que apenas llegó a 10 días en Honduras, la sobrina de Isabel Pantoja está superando el reto nuevamente con ventaja ya que ya sabe lo duro que es amoldarse a esta aventura desde el primer momento. Ahora, lejos de tener ansiedad, ha encontrado en Yulen un gran apoyo y en su tonteo una mina de oro convirtiéndose en una de las protagonistas del arranque de esta edición. No obstante, esto no le ha hecho olvidar uno de los mayores miedos con los que ha tomado el avión rumbo a esta aventura.

Así lo confesaba ella misma en el 'Mensaje Salvaje' al que se tuvieron que enfrentar todos los concursantes respondiendo a una de las grandes y más difíciles preguntas que podían contestar: "¿qué miedo tenías antes de llegar a Honduras y has multiplicado desde que empezó esta experiencia". Anabel lo tuvo claro y es que no se encuentra atravesando el mejor momento de su vida.

Telecinco

"Miedo a volver a España, es el único miedo que tengo, pero si las malas noticias no llegan aquí, es porque todo está bien allí", confesaba Anabel. Y es que, sus padres se encuentran delicados de salud. Mientras que Bernardo ha estado en varias ocasiones ingresado en el hospital, Merchi fue sometida a una operación días antes de que Anabel cogiera el avión: “Es la tercera operación a la que me someto. Era mi último cartucho, las cosas no están saliendo como yo esperaba, estoy peor que antes de operarme, muy limitada, con muchísimo dolor, y me tiene los ánimos bastante hundidos”, aseguraba el 'Sálvame'.

Anabel no sabe, sin embargo, la situación real de su madre, pues ella confesaba habérsela ocultado, pero sí conoce que no está bien. Lo mismo ocurre con su padre, del que sabe que no se ha recuperado del todo después del último ingreso. Por ello, la concursante confía en que, mientras que no haya noticias de su familia, serán buenas noticias.

