Todo sobre la temporada 2 de 'Entrevías'

Qué ha pasado en 'Entrevías': Ante la oportunidad de emprender una vida juntos lejos del barrio, Nelson decide rechazar la propuesta de Irene. Mientras,

Tirso encadena varios golpes: desbarata sin querer un operativo policial y descubre el secreto de su hija Jimena.

Jugar con fuego, contrariar a hombres peligrosos o meterse en la boca del lobo son osadías que se pagan con la vida en según qué ambientes y lugares se cometan. Un importante personaje encontrará la muerte en el capítulo de Entrevías que Telecinco emite el martes 3 de mayo a las 22:50 horas.

En el nuevo episodio de la serie, Jimena reorganiza su escala de prioridades y decide tomar partido por su familia, lo que implica perder su trabajo y dejar a Salgado en la estacada, causándole gran enfado. Sin embargo, Tirso, que sigue luchando por sacar adelante la ferretería junto a Santi e Irene, cada vez está más desmoralizado: Gladys le ha decepcionado porque ha ido contando que se dieron un beso y empieza a ver su barrio como un lugar sin oportunidades, lleno de problemas y de gente que le resulta ajena. Se siente fuera de lugar y Salgado intentará aprovechar esta debilidad para seducirle y hacerle ver que su oferta y su proyecto son una buena oportunidad para empezar de nuevo.

Por su parte, Amanda presiona a Ezequiel para que Nelson, infiltrado como informador en las filas de Nata, produzca más resultados. Pero Ezequiel descubre que Nelson va a ser padre y para protegerle decide ofrecerse él mismo como sustituto de Yeyo para intermediar entre el Fantasma y Nata. Ezequiel, Amanda y Nelson se reúnen para cerrar los detalles de la operación, sin saber que Nata les está observando.

