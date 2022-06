La guerra de las audiencias es feroz en nuestro país. Desde hace años, cuando se repartieron las elecciones de los espectadores en hasta seis cadenas generalistas entre Televisión Española, Atresmedia y Mediaset, la lucha por sacar unos puntos de share y unos miles de espectadores en cada franja ha costado duras decisiones a los tres conglomerados mediáticos.



Si a esto añadimos la dificultad añadida para competir en la misma "liga" en el caso de TVE, dada la ausencia de publicidad en sus cadenas, esto ha conllevado la modificación de las antaño consideradas cifras de éxito en los audímetros. Pese a que ahora los porcentajes son menores, aún hay programas que levantan los números, como han demostrado las emisiones deportivas, el pasado Festival de Eurovisión, los formatos de entretenimiento o los realities. Entre tanto, otro tipo de programas sufren en mayor medida el desgaste del formato y el traspaso del público a emisiones a la carta. Esto es lo que han debido pensar TVE y Mediaset, pues han anunciado cambios importantes en sus parrillas de programación próximamente.

La cancelación de Corazón (diario), España Directo y Viva la vida

Las franjas más complejas de completar son la última parte de la mañana (previa a los informativos) y la tarde. Tras mucho trastocar la mañana de La 1, hace unos meses TVE concluyó que su mejor opción era recuperar a los hermanos Torres con un nuevo programa de cocina en lugar de Mejor contigo, pero la criba no termina ahí. Ahora también desaparecerá la versión diaria del longevo programa Corazón, que ha ido teniendo tirada de lunes a viernes y/o fin de semana de forma cambiante a lo largo de su historia.

La siguiente víctima de los cambios de TVE es España Directo, uno de los magazines más afianzados de la televisión española desde su estreno en 2005. La cadena pública aún no ha comunicado cómo reorganizará su parrilla pero todo apunta a que, en este caso, buscará un nuevo programa que ocupe el hueco del espacio informativo más dinámico de La 1.

Por su parte Telecinco parece haber agotado las oportunidades a Viva la vida. El que fue el sustituto natural de Qué tiempo tan feliz parece haber agotado su tiempo y se fecha en el próximo 31 de julio la última emisión prevista.

