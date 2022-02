Terelu y María Patiño comienzan a ser un gran equipo. Después de un mes de rodaje del formato 'Sálvame Lemon Tea', comienza a convencer a la audiencia gracias a la espontaneidad de la pareja de periodistas que, aunque en un primer momento demostraban el choque de sus personalidades, han sabido conjugar bien frente a la pantalla. Sin embargo parece que los resultados no están siendo los que esperaba la cadena, al igual que está ocurriendo con gran parte de sus formatos.

Durante la última semana la cadena de Fuencarral ha hecho varios movimientos en la parrilla que han trastocado todo. El primero en verse ha sido el del 'Deluxe' que, a pesar de haberse consolidado en los últimos años los Sábados, se trasladaba a los viernes donde el concurso estrella de Antena 3, 'Tu cara me suena', ganó todos los rankings de audiencia. En el siguiente cambio estará involucrado el gran estreno de la temporada, 'Pasión de Gavilanes' cuya segunda temporada no está dando los frutos que esperaban. Un cambio en el que se verá involucrado el espacio de Terelu y Patiño.

Captura TV

Según ha informado Telecinco en su adelanto de programación, el lunes el espacio de María Patiño y Terelu tendrá un invitado inesperado: un capítulo de 'Pasión de Gavilanes'. Tal y como se puede leer en la parrilla, "Sálvame Lemon Tea incluye Pasión de Gavilanes". Sin especificar si se trata de un resumen de los capítulos emitidos o un nuevo capítulo, lo cual tampoco se ha anunciado, se avanza que se podrá ver una nueva entrega del gran estreno de la temporada.

No obstante, los capítulos de esta nueva producción duran 50 minutos mientras que el programa de Terelu y María Patiño tiene reservada una hora, de 16h a 17h. Un problema de tiempos que la cadena de Mediaset no ha especificado cómo va a solucionar y si se repetirá todos los días o solo los lunes.

