Telecinco promociona Déjate querer, nuevo programa con Toñi Moreno como presentadora

El formato, heredero de Hay una cosa que te quiero decir o Volverte a ver, recupera el hueco del prime time de los viernes

El Deluxe se ve, de nuevo, desplazado al sábado para dejar hueco al estreno de la cadena



Tras unos meses afianzado en los sábados de Telecinco, Sálvame Deluxe dijo adiós a este día de la semana para regresar a su hueco natural de los viernes el pasado mes de febrero. Pero la poca estabilidad de las audiencias en torno al programa y el buen funcionamiento de otros formatos como Volverte a ver o Got Talent en esa noche han hecho que, una vez más, la cadena de Mediaset haya decidido modificar su parrilla de programación.

Por eso, a partir del viernes 6 de mayo podremos disfrutar en la franja de prime time del nuevo estreno del canal, el regreso de Toñi Moreno a la primera línea de Telecinco. La presentadora se pondrá al frente de Déjate querer, un espacio en el que el diálogo y las emociones son los protagonistas, como ya hemos podido ver en otras propuestas que le precedieron como Hay una cosa que te quiero decir o el ya mencionado Volverte a ver.

Los cambios de programación, una constante en Telecinco

Es posible que los espectadores anden despistados con las emisiones de Mediaset en sus canales porque, pendientes de las audiencias, no tienen miedo a introducir modificaciones en su programación de forma rápida y a veces hasta relativamente continuada. Sus programas y series siempre tratan de vencer la lucha por el share y para ello es clave encontrar la franja que más contribuya al consumo de cada tipo de formato.

En los últimos meses hemos podido ver varios cambios de emisión en programas como Idol Kids, Mi casa es la tuya o la serie Pasión de Gavilanes, cuyo cambio más reciente ha surgido para dar hueco a Supervivientes: Tierra de nadie en la noche de los miércoles.

