El Orgullo LGTBI+ celebra en 2022 una edición muy especial, de regreso a las grandes celebraciones masivas y con importante presencia en la actualidad política y social. RTVE se volcará con una programación especial, bajo la etiqueta #OrgulloRTVE, de carácter lúdico y reivindicativo, que recorrerá en estas dos semanas todos los canales de RTVE y culminará el sábado 9 con la retransmisión de la gran manifestación del Orgullo de Madrid.



A partir de la celebración del 28 de junio como Día Internacional del Orgullo LGTBI+, la Corporación “Saca tu Orgullo” y se vuelca con esta fiesta, no solo a través de programas especiales, sino con un peso institucional destacado en el impulso de la celebración.

Orgullo 2022: emisión de la manifestación de Madrid en RTVE

La tarde del sábado 9 de junio será histórica en RTVE porque, por primera vez, la cadena pública emitirá en directo la manifestación del Orgullo de Madrid, el evento festivo y reivindicativo más grande de Europa. Será en el programa especial ‘Saca tu Orgullo’ que comenzará a las 19:00 horas en La 1 y continuará a partir de las 21:00 horas en La 2. También podrá seguirse en RTVE Play.



Además, su participación en la manifestación convocada en Madrid el sábado 9 de julio por el Orgullo 2022 será activa. RTVE contará también por primera vez con su propia carroza en la manifestación. Un espectacular set móvil que llenará de fiesta y música el desfile entre Atocha y Colón, inspirado en los grandes eventos musicales de este año, Eurovisión y el primer Benidorm Fest, y con la gran protagonista de ambos: Chanel, la pregonera de este año en la madrileña plaza de Pedro Zerolo.

Boris Izaguirre y Cristina Fernández presentarán desde un set junto al Museo de Prado y comandarán un equipo de seis reporteros formado por Miriam Moreno, Sergio Recio, Clara Rivas, Mario Montero y Cecilia Revuelta. Inés Hernand ofrecerá otro punto de vista desde la carroza de RTVE. Y Chanel será la madrina de un programa lleno de invitados. 21 cámaras y las mejores imágenes de dron harán que no nos perdamos ni un detalle de la manifestación del Orgullo.

La actualidad y los protagonistas del Orgullo 2022

El Orgullo 2022 y sus implicaciones festivas, sociales y políticas ocuparán gran parte de los Telediarios, Canal 24 Horas, informativos y boletines de RNE y el portal RTVE Noticias, con especial atención a los actos más destacados, como la marcha de Madrid del día 9 y la carroza de RTVE, en la que estará la periodista Rosa Frasquet para informar en Telediarios y Canal 24 H.

Los programas de actualidad de la semana tampoco se pierden la cita, como ‘Corazón’, con una entrevista a Conchita Wurst y las historias de los famosos que reivindican su libertad sexual. Personalidades y reivindicaciones de las que están también pendientes otros espacios como ‘La Hora de La 1’, ‘España Directo’, ‘De Pe a Pa’, ‘Tarde lo que tarde’, ‘Por tres razones’, ‘Documentos RNE’ o ‘No es un día cualquiera’, que el sábado 9 hará un especial desde el set de retransmisión de RTVE en el desfile del Orgullo.

Las redes sociales de RTVE llevan todo el mes de junio destacando contenidos relacionados con el Orgullo LGTBI+. Además, ofrecen a los usuarios contenidos específicos para cada plataforma que recuerdan cómo se inició el movimiento en 1969 y curiosidades y logros de estas más de cinco décadas de lucha y reivindicación. El equipo de RR.SS. sale a la calle para comprobar la cultura ciudadana y demostrar por qué sigue siendo necesario celebrar este día; recordarán las mejores películas sobre el Orgullo, muchas de ellas disponibles gratis y online en RTVE Play, y los libros best seller de este año en la mítica librería Berkana; y desde este martes el perfil oficial de RTVE en Instagram ofrece entrevistas diarias con rostros conocidos y activistas.





Orgullo 2022: programación especial cultural de RTVE

A lo largo de estas semanas ha habido una programación especial en todos los canales, que refuerza el compromiso de RTVE con la igualdad de derechos y la visibilización de la diversidad. Ya hemos visto la obra Yo soy el que soy en La 2 es Teatro, el monográfico del Documaster con el documental La memoria homosexual, seguido del corto Yo soy una niña; La noche temática del sábado 2 con el documental Identidad sexual, la represión, y el domingo 3, Versión española emitió La vida de Adele.

Ahora, para cerrar la programación del Orgullo 2022 La 1 ofrece el sábado 9 a las 22.00 la multipremiada Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Y para La Película de la Semana del domingo 10, Rocketman, biopic de Elton John.

El cine relacionado con el colectivo LGTBI+ cobra protagonismo en RTVE Play, donde podemos ver películas como Salir del ropero, Tierra firma, Azul y no tan rosa, La vida de Adele, Retrato de una mujer en llamas o Barcelona, noche de verano. En la plataforma también se ofrecen otros contenidos como la serie Ser o no ser, documentales como Nosotrxs somos o Después de Samuel.

