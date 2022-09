El Hormiguero lleva 16 temporadas haciéndonos disfrutar con experimentos científicos, magia, trucos caseros y, cómo no, con las mejores entrevista. La semana del 12 al 15 de septiembre arranca con música y mucho talento, continuará con el mejor cine de comedia, volveremos a la música para repasar las tendencias más actuales y, finalmente, disfrutaremos de los nuevos proyectos de una de las actrices más queridas de nuestro país.

Lunes 12 de septiembre (21.45) : Coaches de La voz 2022

Empezamos la semana con la visita de lujo de los cuatro coaches de 'La Voz': Laura Pausini, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López. Nos vienen a presentar la nueva edición del exitoso programa que próximamente se estrenará en Antena 3.

Martes 13 de septiembre (21.45) : Karra Elejalde

El popular actor Karra Elejalde visita el programa para hablar de La vida padre, la nueva película que protagoniza junto a Enric Auquer y que llega a los cines el próximo 16 de septiembre. En la cinta, el actor da vida a un imprevisible cocinero que sufre una amnesia severa y que reaparece en la vida de su hijo tras treinta años desaparecido.



Miércoles 14 de septiembre (21.45) : Lali Espósito

Recibimos a nuestra nueva colaboradora, Lali, que viene a presentarnos su último single titulado 2 son 3. Además, la artista estará de gira por España en el mes de septiembre, donde va a exhibir su nuevo álbum: Disciplina.



Jueves 15 de septiembre (21.45) : Carmen Maura

Cerramos la semana con una noche que va a ser inolvidable junto a la gran actriz Carmen Maura. Nos hablará de su nueva película "Rainbow", que podremos disfrutar en los cines a partir del 23 de septiembre y en Netflix a partir del 30 de septiembre. La cinta, basada en el clásico "El Mago de Oz", cuenta el viaje de una adolescente en busca de su madre, durante el cual conoce a nuevos amigos, a la par que se enfrena a peligrosos enemigos que intentan impedir que descubra el misterio de su pasado.