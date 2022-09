Algo está haciendo bien ATRESplayer PREMIUM cuando sus últimos estrenos se están convirtiendo en éxitos asegurados casi de forma inmediata. Desde las audiencias al circuito de premios, académicos y público avalan las series de la plataforma de Atresmedia y siempre es de celebrar el buen resultado de una producción española. Ya tenemos los ejemplos de Cardo, premiada con dos premios Feroz, o de Toy Boy, la gran revolución de la pandemia, especialmente tras el paso de su primera temporada por Netflix. Ahora ese triunfo ha sido alcanzado por la apuesta más reciente del proveedor de streaming, La novia gitana.

La serie que adapta la primera entrega de la trilogía policíaca de Carmen Mola vio la luz en ATRESplayer PREMIUM el pasado domingo 25 de septiembre con unas expectativas altísimas y parece que sus dos primeros episodios han satisfecho a los suscriptores, pues Atresmedia ha decido modificar ligeramente su estrategia de difusión permitiendo mostrar al menos el inicio de la ficción en abierto.

La novia gitana: estreno del primer capítulo en Antena 3

Tras la buena acogida en el Festival de San Sebastián y, apenas unos días después de su lanzamiento en ATRESplayer PREMIUM, La novia gitana podrá verse en Antena 3, aunque esta nueva estrategia será limitada. El miércoles 28 de septiembre todos los espectadores que lo deseen podrán ver en abierto en prime time (22:45 horas) el primer episodio de la serie en una noche especial. Los suscriptores, que ya tienen disponibles los dos primeros episodios, podrán continuar la historia de La novia gitana en exclusiva en ATRESplayer PREMIUM con un nuevo episodio cada domingo.