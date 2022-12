El día a día de Ángel Cristo y Bárbara Rey marcó la agenda mediática de la sociedad española durante las últimas décadas del siglo XX. Cada paso que daban era noticia. Cristo, el mejor domador y más famoso del mundo; Rey, la mujer más deseada de España por sus trabajos como actriz y vedette. Y juntos formaron la pareja más popular del momento. Un noviazgo fugaz que en pocas semanas se materializó en un matrimonio lleno de luces y sombras; que intentó alejarse de los focos con el circo como telón de fondo, pero que no dejó de estar ni un solo día en la palestra. Ahora su historia se convierte en serie en Atresmedia.



‘Cristo y Rey’: argumento

Madrid, 1979. Ángel Cristo es el mejor domador del mundo. Bárbara Rey, actriz y musa del destape, la mujer más deseada de España. Desde que se conocen hasta que anuncian su matrimonio transcurren sólo unas semanas. Es la boda del año y la noticia copa las portadas de todas las revistas. El Circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo se convierte en el espectáculo de moda; un negocio millonario.

Dinero, fama, lujo… Nueve años de relación en los que España fue testigo de la felicidad de la pareja: el nacimiento de Angelito y Sofía, la compra de coches deportivos, joyas, un ostentoso chalet en La Moraleja… Lejos de los flashes, sin embargo, se esconde una escalada de drogadicción, ludopatía, infidelidades y malos tratos…

Y, de fondo, la sombra de la relación de Bárbara con un poderoso hombre de estado.

'Cristo y Rey': el reparto

Valero Rioja

Jaime Lorente (La casa de papel, El Cid) será Ángel Cristo, un hombre carismático y arrollador. Lleva el circo en las venas y enfrentarse a sus fieras en cada función es lo que le da la vida. Trabajador incansable, ha conseguido llegar a ser el mejor domador del mundo. Siempre ha deseado formar una familia tradicional y lo intentó con su primer amor, Renata, pero su muerte prematura dio al traste con sus deseos.

Con Bárbara Rey todo cambia. Ambos se conocen, se enamoran y en tan sólo tres meses se convierten en marido y mujer. El circo de la mediática pareja no puede ir mejor. Pero los ingresos millonarios también van acompañados de drogas, sexo, celos y maltratos… Una vida de excesos que acabará sacando a relucir al monstruo que lleva dentro.

Laura Flores

Belén Cuesta (La casa de papel, Paquita Salas) será Bárbara Rey, una mujer deseada, mediática y polémica en los 70 y 80, no sólo por ser actriz y musa del destape, sino por sus aireadas relaciones con hombres importantes de la cultura, la política y el deporte con los que se ha sentido utilizada. Al conocer a Ángel Cristo encuentra un amor sincero. Tanto como para abandonar su carrera y poder cumplir su mayor sueño: ser madre. Nueve años de matrimonio en los que España es testigo de su felicidad. Lejos de los flashes, sin embargo, sufre un infierno de maltratos y abusos. Una vida llena de altibajos y contrastes, marcada también por el constante rumor de su relación con un poderoso hombre de estado…

Junto a ellos, otros personajes reales van a tener su traspaso a la ficción gracias a rostros de sobra conocido en el panorama televisivo, como Cristóbal Suárez (Reyes de la noche), que será el encargado de interpretar al rey, hoy emérito, Juan Carlos I y Salomé Jiménez (Centro médico), que será la reina Sofía en la ficción. . El reparto lo completan Adriana Torrebejano (Dos años y un día) como Chelo García-Cortés, Jesús Castro (El Príncipe) como Francisco Rivera 'Paquirri', Artur Busquets (Cites) como Payasito, José Milán como Blasco, Chema Adeva como Cristóforo, Belén Ponce de León como Margarita, Vicente Vergara como Andrés, Diana Peñalver como Salvadora, Secun de la Rosa (El Continental) como Richardi, David Lorente (Amar es para siempre) como Paco Ostos, Ana Carrasco como Hortensia, Mirela Balic como Cata, Antonio Buil como Mancuso y Elvira Cuadrupani como Patri Veracruz. También se ha dado a conocer la participación de Clara Alvarado (La casa de papel).

Cristo y Rey: fecha de estreno en Atresmedia

Estamos cada vez más cerca de ver esta producción en los canales de distribución de Atresmedia. Para los fanáticos de estos dos grandes personajes mediáticos de los 80 será recibido con agrado que el conglomerado audiovisual ya ha hecho público cuándo podremos disfrutar de la serie. Cristo y Rey tiene prevista su fecha de estreno para el próximo domingo 15 de enero de 2023. Eso sí, mientras todos pensábamos que el plan inicial era ver la ficción directamente en Antena 3, finalmente pasará primero por ATRESplayer PREMIUM, tal como ha confirmado la compañía en un comunicado de prensa.