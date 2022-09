Cuando una novela famosa se adapta al formato audiovisual siempre hay cierto revuelo por las expectativas que genera. Esto es lo que ocurrió cuando VIS, estudio internacional de Paramount, y Diagonal (Banijay Iberia) anunciaron el proyecto de convertir en serie La novia gitana, la primera entrega de la trilogía policíaca de Carmen Mola. Cabe destacar que las cotas de popularidad de la ficción subieron en cuanto se premió a la autora con Premio Planeta por su última obra, La Bestia, más aún si recordamos la polémica surgida tras la recogida del galardón por los tres hombres que publican tras ese pseudónimo femenino (Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero).

La actriz Nerea Barros es la protagonista de La novia gitana. Interpreta a Elena Blanco, una inspectora de homicidios veterana de la BAC (Brigada de Análisis de Casos). La inspectora Blanco es una mujer inteligente y obsesionada por resolver su propio horror y que, en el dolor de la familia Macaya, padres de dos jóvenes asesinadas con 6 años de diferencia, se ve tristemente reflejada. Ella y su equipo serán los encargados de buscar al responsable de un macabro ritual. Su tarea como investigadora contará con la ayuda (o las trabas) de un reparto que incluye a Darío Grandinetti, Ignacio Montes, Mona Martínez, Lucía Martín Abello, Vicente Romero, Ginés García Millán, Francesc Garrido, Moreno Borja, Zaira Romero, Mónica Estarreado y Óscar de la Fuente, entre otros.

La novia gitana: dónde ver la serie y fecha de estreno

Dirigida por Paco Cabezas, la adaptación de la novela de Carmen Mola se podrá ver en la pequeña pantalla a partir del domingo 25 de septiembre. La plataforma encargada de su estreno es ATRESplayer PREMIUM, que no para de apostar por estrenos nacionales jugosísimos como ya hemos podido ver en otros proyectos como Las noches de Tefía, la segunda temporada de Cardo o La Ruta, varias de ellas presentadas en el Festival de San Sebastián de 2022, del mismo modo que La novia gitana.