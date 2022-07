Tras hacerse con el Premio Planeta 2021 por La Bestia y descubrirse quiénes eran los autores detrás de la firma de Carmen Mola, la expectación por su obra solo ha aumentado. Esto, en parte, se debe al anuncio de la producción de la serie que adaptaría La novia gitana, la primera novela de su trilogía sobre la inspectora Elena Blanco. La saga arranca con el relato sobre la obsesión de esta policía por resolver el crimen de la novia gitana y se completa con La Red Púrpura y La Nena.

La novia gitana cuenta la investigación de un macabro caso de homicidio. Elena Blanco (Nerea Barros, El tiempo entre costuras, Operación Marea Negra), una inspectora de homicidios veterana de la BAC (Brigada de Análisis de Casos), es una mujer inteligente, obsesionada por resolver su propio horror y que, en el dolor de la familia Macaya, padres de dos jóvenes asesinadas con 6 años de diferencia, se ve tristemente reflejada. Ella y su equipo serán los encargados de buscar al responsable de un cruel ritual.





La novia gitana: fecha de estreno de la serie en ATRESplayer PREMIUM

La plataforma de Atresmedia estrenará La novia gitana el próximo 25 septiembre.

Con ocho episodios de 50 minutos dirigidos por Paco Cabezas (Fear the Walking Dead, Penny Dreadful, The Umbrella Academy o Adiós) y un reparto de excepción, la serie pretende hacer justicia al texto de Carmen Mola y traspasar la historia y los trabajados personajes de la novela a la pequeña pantalla, para el goce visual de los fanáticos de la trilogía, pero también para quienes quieran disfrutar de ella como una atractiva ficción policial y de misterio.



Paco Cabezas, Jordi Frades, Laura Abril, Sebastián Vibes, María Cervera, Cristina Alcelay, Jaume Banacolocha, Albert Sagalés y Montse García serán los productores ejecutivos de la serie. El guion está coordinado por José Rodríguez y Antonio Mercero, encargados de escribir la serie junto a Jorge Díaz y Susana Martín Gijón. La dirección de producción corre a cargo de Laura García. Andreu Adam es el director de Fotografía, con Guillermo Spoltore como director de Arte. La música corre a cargo de Zeltia Montes.

