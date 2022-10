Lazos de sangre se reubica en la parrilla de Televisión Española para convertirse en el mejor entretenimiento de la tarde del fin de semana. Desde el próximo 9 de octubre podremos disfrutar del programa presentado por Boris Izaguirre en la sobremesa de los domingos (19.00).

Este cambio de día refuerza la programación del fin de semana de La 1 pero no obligará a hacer modificaciones en el formato. Lazos de sangre mantiene su estructura habitual, primero con la emisión de un documental de gran formato en el que se desgranan las luces y las sombras de sus protagonistas, y un debate posterior en directo en el que participan periodistas de prestigio, amigos o familiares para analizar la trayectoria del protagonista.

¡¡Cambiamos de fecha de emisión!! ¿¿Comorl?? Sí, estáis leyendo bien. #LazosdeSangre emitirá el domingo 9 de octubre el documental y el posterior debate sobre #ChiquitodelaCalzada con @Borisizaguirre al mando.



¿Os apuntáis? Os esperamos el domingo a las 19h en @La1_tve 😘😘 pic.twitter.com/HhD0HuIpcI — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) October 4, 2022

Lazos de sangre: Chiquito de la Calzada protagoniza el primer programa tras el cambio de día

El fin de semana de La 1 terminará con el mejor humor de nuestro país en un auténtico homenaje a uno de los cómicos más apreciados. Lazos de sangre, en su nueva franja del fin de semana, emite un documental dedicado a Chiquito de la Calzada, un artista humilde que ha marcado, con su peculiar estilo, a toda una generación de humoristas.

Chiquito de la Calzada se llamaba en realidad Gregorio Esteban Sánchez Fernández. Nació un 28 de mayo y en 2022 habría cumplido 90 años. El día de su cumpleaños, Google le dedicó un “doodle” con sus inolvidables andares, vestido con sus camisas de lunares, que lo enlazan también con su pasado como cantaor flamenco.



¡EL DOMINGO A LAS 19H! Poned una alarma para acordaros del cambio, porque este programa no os lo podéis perder. @edusotomoreno, @EduardoBandera1, @enjutomojamuto, @HombresG y @NaimThomas entre los invitados que nos hablarán de #ChiquitodelaCalzada 💗 pic.twitter.com/knNCLZubOf — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) October 5, 2022

Sus forma de andar, su ritmo de narración alargando aquellos chistes cortos y sus particulares expresiones lo convirtieron en un referente del humor contemporáneo en nuestro país. Muchas de sus expresiones permanecen en el vocabulario colectivo: fistro, cobarde, pecador de la pradera, jarl, al ataquer, grijandemor…

La televisión, la radio y también el cine le dieron una popularidad que traspasó fronteras. Imitado hasta la saciedad, no necesitó ni redes sociales ni Internet. Alabado como fenómeno sociológico, su estilo y su figura han sido aprovechados como instrumento para la crítica sociopolítica y, desde entonces, se han utilizado por los medios para la sátira o la ridiculización del adversario.

En el debate con Boris Izaguirre estarán amigos de Chiquito como Paz Padilla, Edmundo ‘Bigote’ Arrocet o Juan Valderrama, y las periodistas Luz Sánchez Mellado, Rosa Villacastín o Berta Collado.