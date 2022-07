En plena era de la nostalgia echar la vista atrás es gustoso y enternecedor y eso lo han sabido percibir las diferentes cadenas y plataformas de televisión, que han aprovechado en múltiples formatos el valor adictivo de la morriña para producir continuaciones a sus series originales, spin-offs y hasta reencuentros oficiales que, no nos vayamos a engañar, han sido un auténtico éxito.

Y eso que ya llevamos unos cuantos. Entre las nuevas series como Física o química: el reencuentro, las nuevas temporadas años después de su final de Los protegidos o Los hombres de Paco, la vuelta de Pasión de Gavilanes o la creación de UPA Next, podemos concluir que hay una tendencia nostálgica en la ficción que, además, no tiene pinta de parar en el corto plazo. Pero a veces, estas reuniones no son tan oficiales pero sí igualmente emocionantes, sobre todo cuando nos las encontramos por sorpresa en redes. Eso es lo que ha pasado con el reparto de Ana y los 7.

Ana y los 7: reencuentro inesperado de padre e hijas en la ficción

Roberto Álvarez nos sorprendía en su Instagram subiendo un entrañable post con las actrices que un día dieron vida a sus hijas. Por un momento volvimos a verle como aquel Fernando Hidalgo de Ana y los 7 con sus, ya no tan pequeñas, hijas Ruth Rodríguez, Noelia Ortega, Nerea García y Claudia Molina, quien además acaba de anunciar recientemente que va a ser mamá en los próximos meses. Eso sí, no es el primer reencuentro de la serie que se produce, porque en 2016 fue Ana Obregón quien se reunió con las chicas y Aarón Guerrero.

