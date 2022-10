El Hormiguero continúa con sus emisiones llenas de experimentos científicos, magia, trucos caseros y, cómo no, con las mejores entrevistas. La semana del 31 de octubre al 3 de noviembre nos invita a echar un vistazo al talento nacional desde las series hasta el cine, con estrenos esperadísimos. También habrá espacio para una de las mayores revoluciones de la música española en los últimos años por sus ritmos urbanos y sus bailes hipnotizantes, pero también para uno de los nombres de mayor éxito internacional por su combinación de música comercial y electrónica. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:



El Hormiguero: invitados de la semana del 31 de octubre al 3 de noviembre

Lunes 31 de octubre (21.45) : Mina El Hammani



Arrancamos la semana en El Hormiguero con la primera visita de la actriz Mina El Hammani al plató. La intérprete va a hablar de la segunda temporada de la serie Historias para no dormir, en la que participa, y que está disponible en Prime Video desde el 28 de octubre.

Martes 1 de noviembre (21.45): José Sacristán

El equipo recibe a uno de los actores más importantes de nuestro país, José Sacristán, para presentarnos su nueva película, titulada 13 Exorcismos que llega a los cines el próximo 4 de noviembre. La película cuenta como unos padres desesperados por el siniestro comportamiento de su hija piden ayuda a uno de los exorcistas autorizados por el Vaticano para intervenir en casos de posesiones demoniacas.



Miércoles 2 de noviembre (21.45): Lola Índigo

Noche a todo ritmo con la visita de la cantante Lola Índigo. La artista nos va a presentar su nueva gira y nos hablará de "Discoteka", su último hit que interpreta junto a la cantante argentina María Becerra. Lola Índigo está nominada a los Premios 40 Principales, que se celebran el próximo viernes 4 de noviembre, en tres categorías distintas.





Jueves 3 de noviembre (21.45): David Guetta

Cerramos la semana con la presencia de toda una estrella de la música a nivel mundial: David Guetta. Con el DJ número 1, compositor y productor musical charlaremos de sus últimos éxitos globales, entre los que se incluye el tema "I'm Good (Blue)", que acumula más de 100 millones de streams y copa los primeros puestos de las principales plataformas de reproducción de música en streaming.