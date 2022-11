Llega a La 1 Sin Límites, la gran superproducción de aventuras que recrea la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Una ficción histórica de RTVE y Amazon Prime Video, con tratamiento cinematográfico, producida para conmemorar el V Centenario de la primera circunnavegación de la Tierra.



MONO Films y KILIMA Media son los productores de Sin límites, que cuenta con un equipo técnico de primer nivel, encabezado por el británico Simon West, director de larga trayectoria en películas de acción y aventuras (Con Air, Lara Croft: Tomb Raider, La hija del general, Los mercenarios 2…) y el productor Miguel Menéndez de Zubillaga (La trinchera infinita, Loving Pablo, The paper boy, Camaron). Patxi Amezcua es el responsable de los guiones.

La emisión está prevista en dos tandas, de modo que el miércoles 9 de noviembre (22.50) La 1 ofrecerá los tres primeros capítulos de la serie, donde veremos el comienzo y los primeros problemas de la gran epopeya de la vuelta al mundo. Para terminarla habrá que esperar al miércoles 16 de noviembre, cuando RTVE ofrecerá los últimos tres episodios.

Sin límites: sinopsis y reparto de la serie de estreno en RTVE

Capitaneados por el portugués Fernando de Magallanes, 239 marineros partieron desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 20 de agosto de 1519. Solo 18 marinos famélicos y enfermos regresaron tres años después en la única nave que resistió la aventura, capitaneados por el marino español Juan Sebastián Elcano. Habían recorrido 14.460 leguas, siempre de oeste a este, completando la vuelta al mundo.

Una misión casi imposible que pretendía dar con una nueva ruta hacia “las islas de las especias” y que terminó cambiando la historia de la Humanidad al demostrar que la Tierra es redonda. Una gesta que transformó para siempre el comercio, la economía, la astrología y el conocimiento del planeta, y que está considerada como una de las mayores hazañas de la historia.

Los actores Rodrigo Santoro (Westworld) y Álvaro Morte (La casa de papel, El embarcadero), dan vida a Magallanes y Elcano. Completan el casting Sergio Peris Mencheta (capitán Cartagena), Adrián Lastra (capitán Mendoza), Carlos Cuevas (Martino), Pepón Nieto (Padre Bartolomé), Raúl Tejón (Gómez de Espinosa), Gonçalo Diniz (Duarte Barbosa), Manuel Morón (Cardenal Fonseca) y Bárbara Goenaga (Beatriz).