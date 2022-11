El Hormiguero continúa con sus emisiones llenas de experimentos científicos, magia, trucos caseros y, cómo no, con las mejores entrevistas. La semana del 14 al 17 de noviembre se acumulan los invitados de lujo. El equipo ha citado en el plató a varias de las mejores estrellas del panorama musical y cinematográfico del país. Con varias presentaciones importantes de discos, teatro y cine, alguno de los invitados conseguirá hasta mezclar el talento en la música y el audiovisual. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:



El Hormiguero: invitados de la semana del 14 al 17 de noviembre

Lunes 14 de noviembre (21.45) : Joaquín Sabina, Leiva y Fernando León de Aranoa

Arrancamos la semana con la visita de los cantantes Joaquín Sabina y Leiva y del director de cine Fernando León de Aranoa. Nos van a presentar la película documental Sintiéndolo mucho que se estrena en cines el próximo 17 de noviembre. Se trata de un trabajo dirigido por León de Aranoa, fruto del seguimiento que ha hecho el realizador a Sabina a lo largo de los últimos quince años. Leiva pone música a la banda sonora del documental y ha compuesto junto a Sabina uno de los temas de la película.

Martes 15 de noviembre (21.45) : Antonio Banderas

Recibimos el martes a uno de nuestros actores más internacionales, Antonio Banderas, para hablarnos del estreno en Madrid de Company. Tras su exitoso paso por el Teatro del Soho malagueño, el musical que dirige, produce y protagoniza Banderas llega al escenario del recién inaugurado Umusic Hotel Teatro Albéniz de la capital el próximo 17 de noviembre.

Miércoles 16 de noviembre (21.45) : Alaska

Nos visita el miércoles una buena amiga del programa, la cantante Alaska. Nos presentará el nuevo EP de Fangoria, titulado Ex Profeso, que se edita el próximo 18 de noviembre. Se trata del tercer trabajo de la trilogía que empezó con Existencialismo Pop y Edificaciones paganas. Este tercer disco de la serie se anuncia como el más ecléctico, con sonidos que van desde el house, al glam, el tecno, el pop o el rock.

Jueves 17 de noviembre (21.45) : Raphael

Cerramos la semana con un grande de nuestra música, el cantante Raphael. Nos traerá su nuevo disco, titulado Victoria, que estará disponible a partir del próximo 18 de noviembre. Este nuevo trabajo del artista de Linares está compuesto y producido por Pablo López.