RTVE, en su compromiso con la cultura como servicio público, ofrece programaciones especiales dedicadas al teatro, la música o la literatura en diferentes espacios. La cadena reina en apostar por las artes es, sin duda, La 2, donde hay cabida para la ópera, la interpretación, el mejor cine o los libros. Los conciertos de Radio 3, La 2 es teatro, This is Opera o Página Dos son algunos de los espacios que garantizan la difusión cultural en la cadena. Sin embargo, en algunas ocasiones, como el mítico Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, es La 1. Por eso, no es de extrañar que el conglomerado público haya decidido que, precisamente, La 1 es el espacio idóneo para emitir la emotiva despedida del cantautor catalán Joan Manuel Serrat de los escenarios. Así, el martes 3 de enero, a continuación del partido de la Copa del Rey entre el Cacereño y el Real Madrid, en torno a las 22.50, podremos ver el concierto grabado en Madrid de la última gira 'El vicio de cantar'.

El vicio de cantar: la despedida de Serrat de los escenarios se ve en La 1

Joan Manuel Serrat se despidió del público en Madrid el pasado mes de diciembre en tres emocionantes fechas (7, 13 y 14, en el WiZink Center). Bajo el título ‘El vicio de cantar: 1965-2022’, el concierto hace un recorrido por los temas que han marcado una carrera de grandes éxitos. Es parte de una gira de 70 citas que arrancaron en Nueva York, con las que el cantautor quería decir adiós a sus fanes.



En esta gira el cantautor ha ofrecido sus últimos conciertos antes de retirarse de los escenarios, un repaso a los temas clásicos de medio siglo de carrera. Temas como 'Mi niñez' y 'El carrusel del Furo', 'Lucía', 'Señora', ‘Romance de Curro el Palmo’, 'Hoy por ti, mañana por mí' y 'Algo personal', para proseguir con 'Nanas de la cebolla' o 'Para la libertad', canciones que despertaron una gran ovación en el público.

El punto álgido del concierto llega con ‘Mediterráneo’, considerada una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos, con la que el autor protagoniza el gran momento del encuentro musical. Dos horas de canciones míticas en que no faltan otros de sus grandes temas como 'Penélope', ‘La vida era esto’ o 'De vez en cuando la vida', para culminar con ‘Fiesta’, un broche de oro para esta despedida, que ha puesto al público en pie.

Poco antes de cumplir 79 años, con medio siglo de carrera y decenas de reconocimientos como el Grammy Latino de Honor o la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, Serrat ha cerrado su gira de despedida en su tierra, Barcelona, el pasado 23 de diciembre. Ahora, como broche de oro, quienes se hayan perdido estas citas, tienen la oportunidad de ver al maestro por última vez sobre los escenarios en La 1.