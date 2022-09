Después de cinco años de emisión diaria, más de 1000 capítulos y siete temporadas, la longeva serie de La 1 de TVE Servir y Proteger dice adiós al público. Según el portal de internet Vertele, la cadena pública y la productora Plano a plano han acordado que la telenovela de las tardes de La 1 no siga más allá de la séptima temporada. Será para finales de este año cuando lleguen los últimos capítulos, para así poder dejar cerradas todas las tramas.

En estos momentos, el público está viendo el capítulo 1291 con nuevos personajes, como Julia (Candela Serrat), Matías (Unax Ugalde), Gael (Juan Díaz), Iris (Berta Galo), Fabián (Santi Marín) o Cata (Caterina Mengs), entre otros, que se han visto inmersos en nuevas aventuras e historias desde el pasado 6 de julio cuando se estrenó esta última temporada de la serie. Como reparto principal, ha seguido al frente la comisaria Claudia Miralles (Luisa Martín), el comisario jefe Bremón (Juanjo Artero) y agentes de policía como Lidia (Thais Blume).

Pipo Fernández

En la comisaría de Distrito Sur, ahora las investigaciones se centran en torno al Fantasma, que ha vuelto a cometer asesinatos. Además, se ha iniciado un idilio entre Julia y Gael, mientras que Iris y un joven llamado Gonzalo se acercan cada vez más. También la pareja formada por Isidro y Noemí, y su hijo Saúl, están dando que hablar.

Pero todas esas tramas llegarán a su fin a finales de este año, cerrando cientos de historias que han seguido los espectadores en los últimos cinco años. La serie se emitió en un principio a las 16.30 horas y en esas primeras temporadas fue cuando logró sus mejores datos de audiencia, llegando a alcanzar un 10% de share. Desde hace un tiempo, pasó a ocupar la franja de las 17.30 horas, precedida por otras telenovelas españolas que duraron menos tiempo, como Mercado central o Dos vidas o la británica Victoria. En la última temporada, la producción no ha superado el 7% de audiencia. Aún se desconoce qué proyecto va a sustituir a Servir y proteger.