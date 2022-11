Televisión Española quiere volver a apostar por el que se ha revelado como uno de los mayores éxitos de la temporada, su nuevo e ilusionante proceso de selección del artista que representa a nuestro país en el Festival de Eurovisión. El anuncio del cartel, en esta ocasión con 18 artistas, fue ofrecido por RTVE el martes 25 (22.05) en un espacio único, de 10 minutos, presentado por Inés Hernand, en La 1 de TVE al término de Mapi. Además el sábado 29 habrá un programa especial en prime time para presentar a los ya candidatos, con Julia Varela y Rodrigo Vázquez.

Aunque la esencia del festival seguirá intacta, la aspiración de RTVE es convertirlo en un espectáculo aún más grande y con mayor proyección internacional, de la mano de la producción de José Luis Muñiz, que promete un escenario mucho más llamativo y lleno de posibilidades.



This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡Ha llegado el día! Hoy, presentamos la nueva edición del #BenidormFest 🥳



A partir de las 13h en #RTVEPlay



👉 https://t.co/UYbKfMapJx pic.twitter.com/ioPZ009T2F — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) July 19, 2022

Benidorm Fest 2023: fecha, candidatos, entradas, bases y presentadores

El festival musical que servirá de selección del candidato de España para la próxima convocatoria de Eurovisión ya ha fijado su fecha en el calendario. Tenemos una cita con la música desde el domingo 29 de enero de 2023, cuando se hará una inauguración del nuevo Benidorm Fest. A partir de entonces, las citas con los artistas y sus propuestas ocurrirán el martes 31 de enero (primera semifinal), el jueves 2 de febrero (segunda semifinal) y el sábado 4 de febrero, cuando se celebrará la gran final en la que conoceremos al representante de Eurovisión 2023. Y una de las encargadas de comunicarlo será Mónica Naranjo, que es la primera presentadora confirmada del Benidorm Fest 2023. La cantante estará al frente de las tres galas acompañada de Inés Hernand, que repite en el formato, y Rodrigo Vázquez, que recibe así la confianza de RTVE tras su buen hacer al frente de El cazador.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En la nueva edición competirán hasta 18 candidatos, distribuidos en 9 actuaciones por cada semifinal y de los cuales 8 pasarán a la gran final. Sus nombres incluyen rostros conocidos y algunos otros menos populares, pero seguro que sus propuestas alcanzan a todos los públicos. Ellos son Agoney (Dúos increíbles), Alfred García (OT 2017), Alice Wonder (responsable, junto a Guille Galván, de la canción principal de la película ¿Qué te juegas?), Aritz Arén, Blanca Paloma (Benidorm Fest 2022), E’ffemme, Famous (OT 2018), Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Rakky Ripper, Sharonne, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody (El Hormiguero) y Vicco. No te pierdas ni un detalle de los 18 participantes del Benidorm Fest, aspirantes a Eurovisión 2023.



El sistema de selección será igual que en la edición de 2022: 25% del televoto, 25% del voto demoscópico y 50% del voto del jurado profesional, que en 2023 contará con más miembros que, además, amplían el peso internacional. Entre ellos destacan los dos primeros confirmados, Christer Björkman, jefe de producción de varias ediciones de Eurovisión y productor ejecutivo del American Song Contest, y el presidente del jurado, Nacho Cano.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, para regocijo de los eurofanes, en la edición de 2023 se ampliará el aforo del Benidorm Fest. Aunque aún no se ha confirmado cuál será el volumen de entradas disponibles finalmente, RTVE sí ha avanzado la horquilla de precios que se abarcará, de los 20 a los 60€, para ser exactos. Y para que nadie se despiste, esas localidades se podrán comprar a partir del próximo 1 de noviembre.



This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡El #BenidormFest2023 ya tiene días para sus semifinales y la final!



🔸 29 de enero el Opening

🔸 31 de enero 1ª semifinal

🔸 2 febrero 2ª semifinal

🔸 4 de febrero final https://t.co/rawjpaVSz7 — La 1 (@La1_tve) July 19, 2022

Los 18 candidatos han podido mostrar su música en la gala 'Los elegidos' donde han interpretado una canción de su elección recortada en 2 minutos en el escenario con música y voz en directo, y es que aún no conocemos las propuestas. Una gala en la que además hemos conocido más a fondo a los candidatos de la mano de Julia Varela y Rodrigo Vázquez, encargados de la presentación y disfrutar de las actuaciones especiales de Pastora Soler, representante de España en Bakú 2012, Miguel Povera, Karina -indignada por no estar entre los 18 a pesar de su propuesta- y el grupo OBK.

Ahora habrá que esperar hasta el 29 de enero para disfrutar de la gala de inauguración del Benidorm Fest 2023, tras ello comenzará una semana en la que habrá programas diarios y que disfrutaremos de las dos semifinales (31 de enero y 2 de febrero) donde actuarán 9 candidatos en cada una de ellas. De ellos, 8 artistas pasarán a la gran final que se celebrará el 4 de febrero.