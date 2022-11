Recientemente, Televisión Española ha optado por un formato no demasiado habitual en la emisión de series en abierto en nuestro país. Los miércoles 16 y 23 de noviembre, la cadena pública decidió emitir la coproducción de RTVE y Amazon Prime Video Sin límites casi en continuidad. Dividida en dos tandas, de 3 episodios cada una, ofreció la miniserie completa a sus espectadores apostando por el formato maratón. No parece que haya resultado una mala estrategia, pues parece que va a repetirla con una nueva ficción, Fuego cruzado. Para que nadie se despiste, os contamos cuándo, dónde y cómo será posible ver esta serie en España.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Llega ‘Fuego Cruzado’ (‘Crossfire’), un emocionante thriller de la BBC coproducido por RTVE y protagonizado por la actriz británica Keeley Hawes, con Hugo Silva y Alba Brunet.



ESTRENO miércoles a las 22:15 h. pic.twitter.com/1gZ1i1loh2 — La 1 (@La1_tve) November 28, 2022

Fuego cruzado: cuándo y dónde ver la miniserie de la BBC y RTVE

Fuego cruzado (Crossfire) es un emocionante thriller de la BBC coproducido por RTVE que fue concebido como miniserie de 3 episodios. Esta compacta duración permite su emisión en formato maratón, por lo que, al estilo de la oferta en streaming, podremos disfrutar de la emisión completa de la ficción en una misma noche. La fecha elegida es el miércoles 30 de noviembre, a las 22.15, en La 1, aunque posteriormente también estará disponible en RTVE Play. La propuesta pretende arrastrar a la audiencia del partido Polonia-Argentina del Mundial de Qatar, programado para las 20.00, a la ficción de prime time y competir con su rival más fuerte de esa noche, Joaquín, el novato.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡Llega 'Fuego cruzado', una emocionante miniserie de la BBC coproducida por RTVE!



Podrás verla completa el miércoles 30 de noviembre a las 22:15 h en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/SXu9vjKduD pic.twitter.com/wBeZP350na — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 25, 2022

Fuego cruzado: sinopsis y reparto de la serie

Tres familias británicas pasan unos días juntas en un lujoso hotel de las Islas Canarias. Mientras toma el sol en el balcón de su habitación, el mundo de Jo (Keeley Hawes) se pone patas arriba cuando resuenan disparos en la piscina donde su marido, sus hijos y sus amigos están disfrutando del baño. Hombres armados, ávidos de venganza, han convertido en un instante un trozo de paraíso en un infierno desgarrador.



Con los turistas desprevenidos y los trabajadores del hotel atrapados en las instalaciones, Jo intentará salvar a los miembros de su familia y a sí misma mientras los asesinos amenazan sus vidas. Para ello contará con la ayuda del jefe de seguridad del hotel.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Si te gustan los thrillers muy atento/a porque próximamente llega a @La1_tve, 'Fuego cruzado', una serie internacional en clave de thriller.pic.twitter.com/xBslnHiEms — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 15, 2022

Keeley Hawes encabeza un reparto internacional en el que figuran también como protagonistas los españoles Hugo Silva (El Ministerio del Tiempo), Alba Brunet (Acacias 38) y Guillermo Campra (Águila Roja, Élite), junto a nombres como Josette Simon (Riviera), Anneika Rose (Line of Duty), Lee Ingleby (Inspector George Gently), Daniel Ryan (The bay), Vikash Bhai (The stranger), Shalisha James-Davis (Alex Rider) y Ariyon Bakare (La materia oscura).



Producida por Dancing Ledge Productions, creada y escrita por la escritora británica Louise Doughty, Fuego cruzado se ha rodado en un lujoso resort de Tenerife. Una coproducción de BBC y RTVE, con la distribución de Fremantle y en asociación con Buddy Club Productions. La ficción está dirigida por Tesssa Hoffe y producida por Alex Mercer.