El Hormiguero comienza un nuevo año lleno de alegría y ganas de divertirnos con sus habituales secciones de experimentos científicos, magia y trucos caseros que, además, se complementan con las mejores entrevistas. La semana del 9 al 12 de diciembre supone el comienzo de 2023 para el equipo de la productora 7 y acción, de modo que arrancan motores para garantizar el mejor entretenimiento hasta la llegada del verano. Para ello tendremos la ocasión de descubrir los entresijos de la moda, los rodajes de una serie y una película muy esperadas y la presentación de uno de los programas estrella de Antena 3 para esta temporada. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:

El Hormiguero: invitados de la semana del 9 al 12 de enero

Lunes 9 de enero (21.45) : Ágatha Ruiz de la Prada

Empezamos el año en 'El Hormiguero' con la visita de la diseñadora Ágatha Ruíz de la Prada quien nos va a presentar su libro "Mi historia", sus memorias más íntimas y provocadoras que ya están disponibles a la venta. Un viaje por los diferentes episodios de su pasado, donde destaca la época de la Movida Madrileña de la que se considera musa.

Martes 10 de enero (21.45) : Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito

El martes, acuden los actores Miguel Ángel Silvestre y Lali para presentar los nuevos capítulos de la serie Sky Rojo que alcanza su temporada 3 en Netflix el próximo 13 de enero. Se trata de la última temporada de la ficción donde las protagonistas intentan empezar una nueva vida tras huir de su proxeneta con su dinero. En un apacible día, lejos del dolor que sufrieron, ven aparecer en el horizonte de nuevo a los sicarios que las persiguen.

Miércoles 11 de enero (21.45) : Ángela M0lina y Eduardo Casanova

Hoy podemos ver a la actriz Ángela Molina y al director y actor Eduardo Casanova para hablarnos de su nueva película, titulada La Piedad, que se estrena en cines el próximo 13 de enero. Se trata de la nueva cinta del realizador, un filme de terror nada convencional que habla de la relación más tóxica posible entre una madre y un hijo, estableciendo un paralelismo entre una dictadura y su pueblo.

Miércoles 11 de enero (21.45) : Roberto Leal, Florentino Fernández y Laura Escanes

Cerramos la semana con la visita de tres buenos amigos: Roberto Leal, Florentino Fernández y Laura Escanes. Nos van a hablar de la tercera temporada de El Desafío, que próximamente llega al prime time de Antena 3, en la que Leal vuelve a ejercer de presentador y donde Fernández y Escanes participan como concursantes de esta edición. Con ellos comentaremos los grandes retos a los que se enfrentarán en esta nueva temporada del formato.