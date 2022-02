Las entrevistas vuelven a La 1 con Las tres puertas.

Desde el miércoles 2 de febrero, María Casado recibirá a invitados de ámbitos diferentes para recuperar las charlas serenas, que no abundan en televisión.

La 1 estrena el miércoles 2 de febrero, a las 22.40, Las tres puertas, un programa semanal de entrevistas para el prime time presentado y dirigido por la periodista María Casado, que vuelve a la cadena que la ha visto crecer como profesional. Se emitirá en directo desde el centro de producción de RTVE Cataluña en colaboración con Teatro Soho Televisión (TST), en quienes ya ha confiado la cadena pública para los pasados Premios Goya y también la ceremonia de este 2022.

Este nuevo formato, que se verá en La 1 de TVE, pretende recuperar el espíritu de programas clásicos de la cadena donde la palabra ha sido el elemento vertebrador y que han sido escuela de grandes profesionales, como Mercedes Milà, Julia Otero, Pedro Ruiz, el Loco de la Colina, o Ángel Casas, y de referentes internacionales como The Oprah Conversation, My next guest, con David Letterman o Pretend it's a city, con Martin Scorsese y Fran Lebowitz.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La televisión de la palabra… “Las tres puertas”. Muy pronto en @rtve de la mano de @teatrosohotv 🚪🚪🚪 pic.twitter.com/86mRePQN23 — María Casado (@MariaCasado_TV) January 15, 2022

El nombre del programa responde a las tres puertas o filtros de Sócrates, las tres preguntas que toda persona se debe formular antes de decir algo: ¿es verdad?, ¿es bueno?, ¿aporta algo? En el programa, atravesar esas tres puertas será imprescindible para darle el verdadero valor a la palabra.

Las tres puertas: la dinámica del nuevo programa de TVE

María Casado recibirá cada semana a varios invitados que tengan cosas que contar y propondrá charlas sinceras y sencillas poniendo en valor la palabra y la reflexión. Personas que sean marca España y también personajes internacionales de diferentes disciplinas: gente de referencia en las artes, la ciencia, el empresariado, el deporte, la divulgación, la enseñanza, la moda, la gastronomía...

Entre otros, cruzarán Las tres puertas Antonio Banderas, Nathy Peluso, Carmen Posadas, Mario Alonso Puig, Gloria Trevi, Mario Vargas Llosa, Jorge Lorenzo, Laura Rojas Marcos, Carmen Machi, José Sacristán o Iñaki Gabilondo.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

📺 @La1_tve estrena muy pronto ‘Las tres puertas’, un programa semanal de entrevistas para el prime time presentado por la periodista @MariaCasado_TV



Un espacio para poner en valor la palabra y la reflexión con invitados ‘marca España’

https://t.co/bR0ogLdXdf — RTVE (@rtve) January 19, 2022

El programa se emitirá en directo desde el Estudio 6 de Sant Cugat, contará con un plató polivalente en el que el atrezzo y los elementos escénicos vestirán el escenario y serán diferentes cada semana, en función de cada invitado. Habrá además música en directo y tendrá una importante presencia el Archivo RTVE.

RTVE

Además, Las tres puertas también tendrá una llave que emula la que empleaban en la mítica La casa de los Martínez, el mejor recuerdo para dar a cada uno de los invitados que visiten el programa. El objetivo es, precisamente, abrir una puerta a la "charla serena en televisión", tal como explicó Casado en la rueda de prensa de presentación del espacio.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io