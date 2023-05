Las dudas sobre una posible vuelta del formato de Grand Prix ya han desaparecido de la mente del público. Este verano regresa el Grand Prix. La dinámica del formato, en esencia, parece que podrá ser la misma, ya que seguirá midiendo diversas habilidades físicas e intelectuales a través de una competición que enfrenta a diferentes pueblos de la geografía española. En cada programa participan dos localidades, divididas en equipo azul y equipo amarillo. El reto consiste en acumular más puntos para su pueblo y proclamarse ganador de la noche.

Ramón García volverá a ponerse al frente del mítico concurso ‘Grand Prix’ en su regreso a La 1 este próximo verano. El emblemático presentador condujo este formato familiar de forma ininterrumpida desde su estreno en La 1 en 1995 hasta 2005, un total de 11 temporadas en antena. Ramón García regresa de esta forma al frente de este clásico estival 18 años después de la última emisión en Televisión Española.

El programa seguirá contando con dos pueblos de diferentes lugares de España enfrentados en cada programa, dispuestos a divertirse e implicar a todas las familias en sus casas, en un programa pensado para disfrutar todas las generaciones.

Ramón García: un regreso esperado

Ibai Llanos recibió a finales del año pasado a Ramón García como invitado de su canal de Twitch. La ilusión que generó su conversación ha sido el germen del regreso.

"Lo del 'Grand Prix', lo podemos hablar, ¿Qué te parece?", le ofreció Ramontxu al conductor del espacio. "Esto ya que estás diciendo, es una barbaridad, una calentada", reaccionaba Ibai sin dar crédito. "Yo te lo digo, este señor que está aquí fuera es el productor del 'Grand Prix' y si tú y yo lo hablamos y lo hacemos juntos, vuelve el 'Grand Prix'...", aseguraba García. "Sí. Tú y yo deberíamos hacer un 'the last dance'. Sería más moderno, hay que entenderlo...", aceptaba la oferta.

Entonces comenzó el rumor de que el Grand Prix iba a regresar de la mano de los dos comunicadores a través de Twitch, pero la cadena pública se ha adelantado y ha confirmado el regreso del mítico concurso, pero eso sí, con nuevas normas y sin vaquillas.