Ramón García se emociona al recordar a Laura Valenzuela

El mundo de la televisión se encuentra desolada tras la pérdida de Laura Valenzuela. La presentadora y actriz ha dejado un gran vacío en la pequeña pantalla. Son muchos los amigos y conocidos que se han acercado hasta el tanatorio de San Isidro para dar el último adiós a la presentadora y algunos como Ramón García no han podido evitar emocionarse al recordar a la presentadora. "La primera mujer que se puso delante de la cámara. Una pionera. Una referencia para aquellos que nos hemos dedicado a esta profesión", comenzaba diciendo el presentador en referencia a su compañera de profesión.

"Laura todo lo tenía bueno. Era una mujer resolutiva delante de la cámara. Cuando empezó trabajar en paseo de la Habana, ahí no había nada. Todo se hacía en directo", alaba Ramón de Laura.

El presentador se ha emocionado al recordar los buenos momentos que ha pasado junto a Laura Valenzuela y Joaquín Prat, momento en el que se ha roto y no ha podido evitar las lágrimas. "Fíjate, hoy no están ninguno de los dos. Se nos van las referencias. Esta tarde me veré las galas de sábado. Ver en blanco y negro. Yo la tenía mucho cariño y mucho respeto profesional. Se nos van los mayores y eso te acerca a otra zona", comentaba el presentador con la voz entrecortada.

"Es una mujer que ha hecho siempre lo que ha querido. Trabajó cuando tenía que trabajar. Se quitó cuando se tenía que quitar. Volvió cuando le apeteció. Laura era un referente para todos y tendemos que aprender de nuestros mayores. Visionar vídeos del pasado para aprender, que muchas veces nos desviamos", aconseja Ramón García.

Sobre su hija Lara Dibildos, Ramón desvela que ha estado durante estos días en contacto con ella y que la seguirán arropando en estos duros momentos.