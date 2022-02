Julia Otero se confiesa en 'El Hormiguero': "Me da pena morirme"

Los cantantes Álvaro Soler y David Bisbal han estado este miércoles en 'El Hormiguero' para hablar con Pablo Motos de 'A Contracorriente', el nuevo single que acaba de componer el primero y en el que le acompaña el segundo. Se trata de una canción dedicada a aquellas personas que han sufrido, particularmente en los últimos tiempos, a las que luchan a diario y a las que deben reinventarse por completo.

Una vez sentados en la mesa, el artista almeriense recordó que una vez colaboró con un músico japonés y versionaron su éxito 'Oye el boom' interpretándolo ambos en el idioma asiático. "Tiene que estar por ahí", dejaba caer Bisbal. "Evidentemente yo no me acuerdo, pero tiene que estar por ahí. Seguramente la escuche Álvaro y diga que no he dicho nada y que no significa nada lo que he dicho", ha comentado el andaluz. "¿Tenéis ahí la canción?", ha preguntado el catalán.

La canción de David Bisbal en japonés

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Motos pedía entonces a su equipo que buscaran el tema y le dijeron que no lo tenían. "¡Alto! Vamos a parar el programa. Es muy grave. Por primera vez en 17 años, Valdi no tiene una canción. Todo tiene que estar metido en un ordenador que inventó Jorge Salvador hace no sé cuántos años. Uno que se lo quieren comprar y que él no quiere vendérselo a nadie", proclamaba solemne. Y animaba al público a levantarse y protestar por ello. "Vamos a mirarle todos y a gritarle fracaso absoluto", decía en tono jocoso.

"Es la primera vez que no tienes algo que te pedimos. Lo hacemos por el bien del equipo porque la gente tiene que estar despierta", afirmó el presentador-

Bisbal exclamó: "Eso es bullying, se va a acordar de mí toda la vida". Las personas de las gradas obedecieron a Motos y se lo gritaron a Valdi, pero el almeriense no quiso escucharlo y se tapó las orejas.

