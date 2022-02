Planeta Calleja estrena un nuevo programa el lunes 24 de enero, a las 22.45.

En la edición de esta noche, Jesús Calleja viaja con Amaia Salamanca a Kirguistán, en Asia central.

Con tres Estrellas Michelin, Ángel León ha revolucionado la gastronomía mundial con las propuestas culinarias basadas en la fauna y flora marina que investiga y desarrolla en su laboratorio I+D. El ‘chef del mar’ cocinará con insólitos productos del mar que encontrará en un mercado de Dubai en la próxima entrega de Planeta Calleja, que podrá verse el lunes 7 de febrero a las 22.45 horas en Cuatro.



El viaje comenzará con un inesperado contratiempo para el chef: a la hora de lanzarse por la tirolina urbana más larga del mundo entre los rascacielos del espectacular distrito de Dubai Marina, se encontrará con que no se lo permiten por exceso de peso y Calleja tendrá que lanzarse solo, por lo que propondrá a su invitado una aventura con multitud de actividades deportivas en diversas localizaciones del país. Un recorrido por la ruta ciclista de Al Qudra; running por las dunas del desierto y las playas de Dubai; una original inmersión con tiburones y mantas-raya en el acuario del Hotel Atlantis; una ruta en jeep y con camellos por el desierto de Al Marmoon, donde tuvo ocasión de improvisar una barbacoa; y un ascenso en mountain bike, con baño en un lago incluido, en las montañas de Hatta, serán algunas de ellas.

Amigos mañana lunes 7 febrero a las 22.45h en @cuatro nuevo episodio de @Planeta_Calleja con Angel León en Dubai un hombre absolutamente excepcional que sometimos a mucha sorpresas que no esperaba... pic.twitter.com/twYR48naq4 — Jesús Calleja (@JesusCalleja) February 6, 2022

Ángel León, que se suele levantar al amanecer para pescar en la Bahía de Cádiz, hará lo mismo en los Emiratos Árabes, donde también visitará una lonja local. Allí descubrirá productos con los que preparará una cena digna de sus tres Estrellas Michelin.

Planeta Calleja: los invitados de la temporada

Cuatro continúa con nuevas entregas de Planeta Calleja: exóticos destinos; diferentes culturas, paisajes y ecosistemas; y nuevos invitados que mostrarán a Jesús Calleja sus facetas más desconocidas y sus reacciones ante las emocionantes experiencias vividas en sus viajes articularán cada edición del programa. Tras la primera aventura con Pablo Alborán en Uganda, la de Santi Millán en Etiopía, y la visita de Omar Montes a Laponia, el equipo viajará con nuevas personalidades que cambiarán sus profesiones por la de aventureros por unos días.

Nuevo Planeta Calleja en Madeira con mi amiga Lolita Flores creo que nos lo pasaremos muy bien...la conoceréis como nunca! pic.twitter.com/WhH8FWcfWa — Jesús Calleja (@JesusCalleja) November 24, 2021

Aún nos quedan por ver las experiencias que vivirá Lolita en Madeira y el descubrimiento de Antonio Resines de los encantos de Costa Rica. Estos serán, entre otros, algunos de los protagonistas y los destinos de las nuevas entregas del programa.

