Movistar hace público un nuevo fichaje para su nueva etapa.

Se trata de Dani Martínez, que presentará un gran show de humor y entretenimiento.

Dani Martínez se ha convertido en uno de los imprescindibles de la televisión en nuestro país. Desde su debut en programas como Un, dos, tres... a leer esta vez y Un domingo cualquiera, allá por 2004, no ha hecho otra cosa que mejorar como cómico, desarrollar su faceta como presentador y demostrar que también tiene dotes para la interpretación en series como Aída o Chiringuito de Pepe.

Probablemente su presentación ante el gran público comenzó con el estreno de los diferentes programas que lanzó junto a su compañero y amigo Florentino Fernández, empezando por Tonterías las justas. Desde entonces, ya es un clásico volverle a ver en cada temporada de Got Talent o, en los últimos cuatro años, al frente de El concurso del año.



¡Nueva casa! ¡Nuevo proyecto! 😃 Y sí, seguiré en Got Talent 😉. Muy pronto en @MovistarPlus pic.twitter.com/Ye7Z0213hW — Dani Martínez (@danimartinezweb) February 3, 2022

Por eso no es de extrañar que en plena renovación de la parrilla de Movistar, su nombre haya salido como uno de los nuevos rostros de la cadena. Así, Dani Martínez se suma a las apuestas de la cadena para los próximos meses, entre las que también se encuentra la adaptación del podcast Mi año favorito, con Dani Rovira y Arturo González Campos.



Dani Martínez: su gran show en Movistar Plus

La cadena de Telefónica parece haber ideado un traje a medida para Dani Martínez en su nueva andadura en Movistar. Aún se saben pocos detalles del programa que presentará, del que tampoco se conoce el título, pero sí el tono del espacio. El nuevo formato será una equilibrada mezcla entre humor, entretenimiento, entrevistas y música en directo.

Los invitados, que estarán relacionados con la actualidad, vivirán una auténtica experiencia rodeada de estímulos, incluidos los digitales, pues los teléfonos móviles también serán protagonistas. Y todo esto con Martínez como maestro de ceremonias. Además, el presentador ya ha asegurado a través de sus redes que su actividad en Movistar será perfectamente compatible con las grabaciones de Got Talent, donde seguirá valorando actuaciones desde la mejor comedia junto a Edurne y Risto.

