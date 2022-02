Máximo Huerta ha protagonizado uno de los momentos de los que más se va a hablar en la televisión valenciana este fin de semana. Junto a su compañera María Fuster, el periodista y escritor han tenido una de las reacciones más divertidas cuando ambos se han asustado de algo que se ha oído en el plató: la explosión de un foco en directo. No son los primeros presentadores ni serán los últimos en vivir algo así, pero sus reacciones han dado mucho de qué hablar e incluso ya han protagonizado los primeros memes hechos por la propia productora del programa.

Todo tenía lugar en el plató de 'Bona Vesprada', el programa que Máximo Huerta y María Fuster presentan en la televisión valenciana. Un reportero se encontraba en directo en Vinapoló Mitjá (Alicante) visitando la botica más antigua del pueblo. En ese momento fue cuando se escuchó la explosión del foco sin que Máximo Huerta pudiera evitar pegar un pequeño grito. A continuación, su compañera reaccionaba tapándose la cabeza para evitar que le cayera en la cabeza y alejándose hacia atrás, una reacción que copiaba el escritor tropezándose con el sofá.



Tras el tropiezo, la producción del programa quita la señal del plató y deja en primer y único plano al reportero en la botica, quien no se ha inmutado a pesar del grito y la explosión, hasta que logra finalizar su reportaje. "Estamos vivos", dicen los dos presentadores cuando vuelven a retomar la señal del plató tras el directo del reportero.

El vídeo ha generado todo tipo de reacciones, entre ellas muchas risas. Tanto que la propia productora del programa ha cogido este clip convirtiéndolo en un meme: "La primera vez que escuchas las mascletà", escriben sobre el vídeo. Otro que también lo ha compartido como meme ha sido el propio Màxim, demostrando su buen sentido del humor.

"Ese grito es antológico", asegura uno de sus seguidores, "Qué susto", "sois la bomba", han sido otras de las reacciones. "Ay Máximo, en bucle🤣🤣🤣estoy por guardármelo y así cuando tenga un mal día me anima sin duda😜", escribe otro seguidor escenificando lo que muchos pensamos.

