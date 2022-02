Telecinco ha introducido cambios en la programación por el estreno de 'Pasión de Gavilanes'

Isa Pantoja anuncia que entrará en la casa de 'Secret Story'.

Secret Story: La Casa de los Secretos regresa esta semana a la noche de los jueves. El programa de anónimos de Carlos Sobera llegó a la parrilla de Telecinco a comienzos de año. A pesar de que la audiencia llevaba tiempo pidiendo un espacio de estas características, los datos han traído un quebradero de cabeza a la cadena principal de Mediaset. El estreno de Pasión de Gavilanes ha llevado a Secret Story a modificar una vez más su programación en Telecinco.

Si estás perdido y ahora mismo no sabes cuándo vas a poder ver el reality, te contamos dónde y cuándo vas a poder ver Secret Story esta semana en Telecinco.

'Secret Story': horario de la semana

La gala principal del reality con Carlos Sobera vuelve al jueves, noche en la que se estrenó y día clásico de los realities en Telecinco. Ocurre tras un periplo de unas semanas en miércoles, motivado por la emisión de partidos de Copa del Rey.

Su hueco en la tercera noche de la semana lo ocupará Pasión de Gavilanes, una de las bazas de Mediaset para este trimestre, que estrenará el primer capítulo de su segunda temporada en una emisión especial el miércoles a partir de las 22:00 horas.

Y durante la gala se producirá la entrada de Isa Pantoja a la casa. Un momento que está deseando que llegue para poder disfrutar de esta experiencia con los concursantes y desconectar un poco de toda la polémica que ha vuelto a surgir tras su último enfrentamiento con Kiko Rivera. Sin duda, todo un bombazo del que parece que su hermano se ha enterado por la televisión.

"Para mí es un reto. Tengo ganas de pasarlo bien y divertirme pero dejándole a ellos que sigan viviendo sus tramas porque es su concurso", ha indicado durante una conexión que ha realizado en directo con Toñi Moreno. La joven ha confesado que, a pesar de que intentará no intervenir mucho, sí que pretende se "cotilla" para sacarles toda la información que pueda.

Además, el reality de los secretos añade una nueva cita semanal con Sandra Barneda y Lidia Torrent, ocupando el access de Telecinco de la noche del lunes y del martes antes de la emisión de Idol Kids y Entrevías.

