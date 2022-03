Las Campos han vuelto a la televisión, y han vuelto unidas. Después de meses de enfrentamientos, Carmen Borrego, Terelu y Alejandra Rubio han protagonizado el programa de 'Mi casa es la tuya', donde también ha participado María Teresa Campos, quien preocupa a sus hijas por su salud, y la familia de Carmen Borrego: su marido José Carlos Bernal y su hija Carmen. La presencia de estos últimos ha sido la excusa perfecta para que Bertín Osborne preguntara a la colaboradora de 'Sálvame' por la relación con sus hijos, a los que no se les conoce en televisión.

Su hija mayor, Carmen, es abogada penalista comprometida con su profesión, tal y como ella explicaba a la mesa; y su hijo José, "el más anónimo de todos" según las palabras de su madre, trabaja detrás de las cámaras. Ambos se mantienen en el anonimato mediático, una faceta que le gusta a Carmen Borrego quien espera que nunca den el salto a personajes ya que "se sufre mucho". "Si sufro yo conmigo imagínate si se lo hacen a mis hijos. No estoy preparada ni mucho menos", explicaba a Bertín.

Carmen, José Carlos, Carmen Borrego y Terelu a la mesa en ’Mi casa es la tuya’. Mediaset

"Mi hija es abogada y no va a ir por ese terreno nunca. Mi hijo está detrás de las cámaras y hay mucha gente que no le pone cara", explicaba Borrego. "Mi hijo José trabaja como yo estuve, detrás, y nunca debí ponerme delante de las cámaras. Porque decir lo que te da la gana en televisión cuando eres una Campos se paga un precio muy alto". A pesar de no querer ser mediáticos, ambos tienen una relación muy estrecha.



"Mi hija me tiene grabada en el móvil como 'peligrosa'. Con eso te lo digo todo, porque si le llamo y no me lo coge me vuelvo loca. La más pesada como madre soy yo, pero les dejo también mucha libertad". Y es que, tal y como apunta Carmen Borrego, ella es una madre muy apegada: "no hay día que no hable por teléfono con mi hija, con mi hijo, que mi hermana no hable con su hija o que no llamemos a mi madre. Esta familia es muy matriarcado. Empezó con mi abuela y lo hemos ido heredando".

Una situación que también hace que sus hijos tengan una estrecha relación con su abuela "de pequeños se peleaban por dormir con la abuela". Y es que, María Teresa Campos está orgullosa de sus nietos, sobre todo ahora que pueden hacerla bisabuela: "Mi nieto se va a casar, y dije 'ay qué bien, que puedo ser bisabuela', y me dijo 'yo no te he dicho eso, no corras'", contaba sonriente en la mesa.

