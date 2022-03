Carmen Borrego ha sido una de las famosas que no ha dudado en arropar a Rocío Carrasco en el gran homenaje que ha realizado a su madre. La colaboradora ha confesado estar muy feliz de poder asistir al concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', y es que ella siempre ha tenido una relación muy especial con la hija de 'La más grande' a la que considera "una hermana". Además, durante su aparición por este evento tan especial, la hermana de Terelu Campos ha aprovechado para hablar sobre uno de los recuerdos más bonitos que tiene de Rocío Jurado.

La colaboradora de 'Sálvame' ha dejado claro que para ella la cantante fue una "adelantada a su época" y "una gran mujer". Una persona a la que ella tuvo el privilegio de poder conocer y con la que tiene una gran anécdota. Carmen Borrego ha confesado que siempre recordará el impresionante regalo que Rocío Jurado le hizo a su hija por su Primera Comunión y que iba acompañado de una bonita nota. Descubre qué fue lo que le dio y por qué ya no lo tiene haciendo click en el vídeo de arriba.

Gtres

Además, durante su aparición ha aprovechado la ocasión para dedicar una bonitas palabras a Rocío Carrasco. Tanto ella como su hermana y su madre siempre han defendido a la hija de Rocío Jurado, poniéndose de su parte en los diferentes conflictos que ha tenido con su familia. "Para mí es un referente como mujer, como familia, como amiga, como hermana y, aunque a mucha gente le pueda resultar extraño, como madre", ha indicado haciendo gala nuevamente del gran cariño que le tiene.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io