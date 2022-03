Toñi Moreno: “'Déjate querer’ es uno de los grandes regalos de 2022. Es un formato de emociones; de hablar, de conocer y contar historias; de ayudar a la gente a resolver sus problemas y tratar de que su vida cambie a mejor”.

Toñi Moreno será la sustituta de Carlos Sobera.

Historias familiares y personales con un gran componente emocional que pueden llegar a cambiar la vida de sus protagonistas; casos en los que se solicita la intermediación del programa para encontrar un punto de partida en la resolución de un conflicto; sorpresas para expresar gratitud o reconocimiento y un equipo volcado en tratar de que la vida de los participantes sea definitivamente mejor tras su paso por el programa, con una maestra de ceremonias que derrocha optimismo y buen humor: Toñi Moreno. Así será ‘Déjate querer’, nuevo programa que prepara Telecinco para la franja de prime time.

La periodista andaluza se muestra entusiasmada con este nuevo proyecto: “Déjate querer’ es uno de los grandes regalos de 2022. Es un formato de emociones; de hablar, de conocer y contar historias; de ayudar a la gente a resolver sus problemas y tratar de que su vida cambie a mejor”.

Toñi Moreno será la encargada de dar a conocer el pasado de los protagonistas de las historias y, junto al equipo, tratar de ayudar a mejorar su presente con el diálogo y la intermediación, entre otras herramientas, con el objetivo de alcanzar desde un momento de felicidad inesperado hasta un futuro mejor para los implicados. La presentadora comenta que la esencia de este nuevo formato será “escuchar y escuchar. Creo que es la clave de este programa y que la gente que venga, que nos abre las puertas de su intimidad y que nos cuenta sus historias, sienta que viene a casa”.

Además, explica que “queremos ayudar y que quienes acudan a nuestro plató sepan que cuentan con nuestro compromiso para intentar solucionar cualquier situación, por complicada que sea”.

Un espectacular plató



‘Déjate querer’, que Mediaset España produce en colaboración con Bulldog TV, contará con un espectacular plató con capacidad para albergar a más de 200 personas de público y donde cualquiera de ellas podrá ser protagonista de uno de los casos, que abarcarán desde historias pendientes o inacabadas -como las de personas que buscan localizar o retomar el contacto con un ser querido o tratan de conseguir una segunda oportunidad en una relación-, a casos vinculados a la actualidad o con un componente divertido o de celebración.

Además, el programa también saldrá a la calle para sorprender a alguno de sus protagonistas en cualquier situación cotidiana o entregarles una invitación para formar parte de alguna de sus entregas.

En este sentido, Toñi Moreno señala que lo que más le gusta de ‘Déjate querer’ es “el factor de la sorpresa y de sentir que a la persona que viene al programa le puede cambiar la vida”.

‘Déjate querer’ contará también con la participación de rostros conocidos que serán sorprendidos en el plató o que serán cómplices de alguna de las historias que formarán parte del programa. “Para mí sería un sueño que El Cordobés padre se encontrara con su hijo”, destaca la presentadora. “Como periodista es una historia que me fascina”.

