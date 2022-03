Toñi Moreno tiene su recompensa al gran trabajo que está realizando en Secret Story. Será la nueva presentadora de la nueva etapa de Volverte a ver, según ha publicado Yotele.

Moreno tomará de esta forma el relevo deCarlos Sobera, que se ha encargado de conducir las anteriores temporadas del formato de testimonios de Telecinco. La cadena apostará de nuevo por 'Volverte a ver' en los próximos meses, con el objetivo de frenar la caída de audiencia que está experimentando en los últimos meses.

Es uno de los importantes cambios que Telecinco está preparando en sus programas. Jorge Javier Vázquez, por ejemplo, ya no presentará Supervivientes 2022, y tanto Toñi Moreno como Mercedes Milá están en las quinielas para presentar la nueva edición del reality.

Los dos ahora son compañeros de formato, ya que están al frente de Secret Story: mientras que a Carlos lo vemos los jueves, a Toñi, los domingos. Y, a pesar de que esta edición de anónimos del reality no ha tenido el éxito esperado, Mediaset ha querido confiar en la andaluza para relevar a Carlos Sobera en este programa de testimonios

Toñi Moreno: la sorpresa de 'Secret Story'

Toñi Moreno ha puesto el universo de los 'realities' patas arriba con su estreno al frente de los debates de Secret Story 2. Toñi Moreno es de esas presentadoras que consigue dejarnos pegados a la pantalla en cada uno de los formatos que ha dirigido y es que desde que dio el salto al prime-time, la periodista no ha dejado de cosechar éxitos. Y es que a pesar de los muchos sinsabores que le ha tocado pasar, lo cierto es que se ha visto recompensada con el cariño del público y con el reconocimiento de esa profesionalidad que derrocha cada vez que toca algo.



