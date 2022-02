Para Toñi Moreno la gala de 'Secret Story' no ha sido nada fácil. La presentadora no solo se ha visto obligada a expulsar al hermano de Cora de plató y amenazar a Kamal con hacerle lo mismo, sino que también ha vivido un tenso momento con Cristina Porta en plató. La periodista ha comenzado explicando que fue muy criticada en redes sociales después de preguntarle a ella y a Luca Onestini si seguían juntos.

Por este motivo, se ha visto obligada a dejar claro que no tiene pensado hacerlo porque es su trabajo. "Me dicen en las redes que te apreté mucho la semana pasada pero te voy a seguir apretando porque es mi trabajo", le ha indicado dejando ver que en esta ocasión también iba a preguntarle por él.

Telecinco

Por su parte, Cristina Porta ha optado por ponerse a la defensiva. "Ya no estoy concursando, si me queréis mandar a casa... Yo estoy aquí opinando", ha explicado mostrando el malestar que le producía que no dejasen de preguntarle por él en todo momento. "Estás siendo muy borde conmigo, estás en tensión", le ha frenado la presentadora haciéndole ver que no le estaba hablando bien.



Telecinco

Al ver la reacción de la presentadora, Cristina Porta ha decidido tener un buen gesto con ella pidiéndole a sus fans que no le criticasen por el trabajo que tenía que realizar en plató. "Hay que reconocer que ella antes de entrar me ha dicho que hoy me iba a sacar este tema", ha reconocido.

Cristina Porta explica el misterioso mensaje de Luca Onestini

Tras esto, la presentadora le ha mostrado un mensaje que Luca Onestini compartió en sus redes sociales para preguntarle por su relación. En él, el italiano aseguraba que no estaba pasando por un buen momento, y agradecía a sus fans el apoyo. "No hemos roto. Si me preguntas si tengo novio yo te digo que que yo sepa sí. ¿Ha habido una conversación y lo hemos dejado? No", ha zanjado Cristina Porta asegurando que ese mensaje no iba por ella.

"En su vida hay más cosas que Cristina, puede tener otras preocupaciones pero yo no os la voy a decir, se lo tenéis que preguntar a él. Yo estoy bien, con mis problemas...", ha reconocido.

Telecinco

"Soy muy mala actriz pero muy buena profesional. Todo el que está sentado aquí en este sofá tienes sus problemas personales, no soy la única...", ha indicado dejando claro que ella iba a para ejercer de colaboradora sin dejar que su situación personal afectase a su trabajo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io