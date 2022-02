Toñi Moreno está viviendo unos días muy complicados. Tras compartir su dolor en Instagram hemos podido saber que la presentadora se ha tenido que despedir de una persona muy importante para ella y para su pequeña. A parte de sufrir una pérdida, Toñi también vivía un momento de lo más difícil en el programa de 'Secret Story', en concreto con Jonathan, el hermano de Cora. El hermano de la concursante ofrecía un largo discurso defendiéndola, pero sobrepasaba los límites y la presentadora se veía obligada a echarlo de plató.

Momentos profesionales algo complicados y personales también. Toñi Moreno ha tenido que despedirse de una gran persona. Se trata de su "abuelita Esperanza", una mujer que a pesar de no tener un parentesco familiar y no compartir la misma sangre, es considerada por la la andaluza como parte de su familia. "Hoy se ha ido Esperanza , madre de mi amigo @duquefede (mi familia en Sevilla)", comenzaba escribiendo Toñi en su cuenta de Instagram.

, y era impresionante verlas juntas hasta el último momento. Cuando ya estaba muy malita , Lola se quedaba quieta quieta, sin que nadie le dijera nada hasta que Esperanza llegaba a ella, y le estampaba un beso. Creo que el mejor regalo para los niños es estar con nuestros mayores. Descansa bonita y GRACIAS por todo lo que vivimos contigo", terminaba esta precioso texto en el que sale Esperanza y Lola abrazadas.

La presentadora ha recibido muchos mensajes de apoyo tras esta dolorosa pérdida. Tanto de personas públicas como anónimas, y es que Toñi Moreno es muy querida por los espectadores. Con su programa de 'Gente Maravillosa' se ha metido en el bolsillo a toda Andalucía y a media España. ¡Mucho ánimo!

