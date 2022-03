El 17 de agosto de 2017, en Barcelona, una furgoneta recorrió a toda velocidad los 800 metros que separan la plaza Cataluña del mosaico de Joan Miró, atropellando a una multitud de personas. Unas horas después, tuvo lugar otro atentado en Cambrils (Tarragona). Estos ataques terroristas fueron perpetrados por jóvenes supuestamente integrados en la sociedad española. ¿Cómo pudo suceder algo así?

‘800 metros’ es una serie documental dirigida por Elías León Siminiani (‘El caso Alcàsser’, ‘El caso Asunta: Operación Nenúfar’), producida por Ramón Campos de Bambú Producciones (‘El caso Alcàsser’, ‘Fariña’), y escrita por ambos, que se presentará en la 25 edición del Festival de Málaga.

La docuserie reflexiona sobre por qué unos jóvenes supuestamente integrados deciden morir matando en los atentados del 17-A de Barcelona y Cambrils (Tarragona) y ofrece una reconstrucción pormenorizada de los hechos, con material audiovisual inédito, testimonios exclusivos de los principales investigadores y expertos, así como de numerosos supervivientes y personas del entorno cercano de los terroristas.

Más de 200 horas de grabación



800 metros es fruto de una profunda investigación periodística de la mano de Anna Teixidor, Nacho Carretero y Jesús García, expertos en el suceso que llevan años analizando los hechos. Más de un año de trabajo conjunto, cerca de 200 horas de grabación, más de 80 entrevistas y numerosas fuentes bibliográficas, entre las cuales resulta clave el libro de Anna Teixidor Los silencios del 17-A, dan forma a una docuserie basada en pruebas y testimonios contrastados.

“El hecho de que cayeran rápidamente en el olvido mediático, y la especial naturaleza de estos atentados yihadistas frente a otros ocurridos en Europa, dado el perfil para nada marginal de los jóvenes radicalizados, fueron las principales razones por las que quisimos adentrarnos en esta historia. Sentíamos que había un relato pormenorizado por hacer con una cierta distancia, abordando los hechos en profundidad y como un fenómeno humano que afecta a una sociedad", explica el director Elías León Siminiani

