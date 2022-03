Los días en los que se compartía la contraseña de Netflix del tío del vecino de tu amigo podrían acabar pronto. Variety informa de que el servicio de streaming lanzará pronto una prueba que permitirá a los titulares de cuentas principales pagar una cuota adicional por los usuarios que no sean de su hogar, en un intento de reducir el intercambio ilegal de contraseñas.

Según el director de innovación de productos de Netflix, Chengyi Long, la última prueba del servicio de streaming se lanzará en las próximas semanas en tres países: Chile, Costa Rica y Perú.

"Siempre hemos facilitado que las personas que viven juntas compartan su cuenta de Netflix, con características como perfiles separados y múltiples streams en nuestros planes Estándar y Premium", escribió Long en un blog sobre la prueba. "Aunque estas características han sido muy populares, también han creado cierta confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir Netflix. Como resultado, las cuentas se están compartiendo entre los hogares, lo que afecta a nuestra capacidad de invertir en nuevas y fantásticas películas y televisión para nuestros miembros".

En los países de prueba, añadir un sub-miembro cuesta 2380 CLP en Chile, 2,99 USD en Costa Rica y 7,9 PEN en Perú. En otras palabras, a Netflix le gustaría que pagaras. Esta opción permitiría a los propietarios de la cuenta reducir los costes de Netflix pidiendo a sus amigos o familiares que envíen dinero por su parte.

¿Vas a tener que pagar más en España?

Pero si has participado en el intercambio de contraseñas, que no cunda el pánico. De momento, no se sabe si esta prueba se extenderá más allá de esos tres países. "Vamos a trabajar para entender la utilidad de estas dos características para los miembros en estos tres países antes de hacer cambios en cualquier otra parte del mundo", añadió Long.

Netflix también está probando la posibilidad de permitir a los abonados transferir perfiles de usuario a nuevas cuentas. Así que si tienes gente de más acaparando tu cuenta, ¡esta es la función para ti!

Por supuesto, esta no es la única vez que la empresa de streaming ha intentado reducir el uso compartido de contraseñas. El pasado mes de marzo, la compañía comenzó a pedir a algunos espectadores que verificaran la cuenta que estaban utilizando con un código enviado a la dirección de correo electrónico o al teléfono del usuario.

Así que, ¿convendrá esta nueva prueba a que la gente deje de dar la información de sus contraseñas? Sólo el tiempo lo dirá.

