El mítico programa de La 2 En Portada renueva sus contenidos, su imagen y cambia de canal

El miércoles 30 de marzo, tras Las tres puertas, se podrá ver el estreno de la nueva etapa del espacio, ahora presentado por Lorenzo Milá, en La 1 y Canal 24 horas

En Portada inicia una nueva etapa con novedades, ya que cambia de cadena, de La 2 a La 1. Uno de los programas más veteranos de TVE, en emisión desde hace 38 años, renueva contenidos e imagen. Un formato con mirada de documental que alternará la actualidad nacional y la internacional, y que contará con Lorenzo Milá como presentador.

El programa inicia una nueva etapa en la que los grandes reportajes de producción propia de TVE miran más hacia el género documental y el programa, como novedad, también va a abordar temas nacionales, no solo internacionales. Los equipos que antes formaban Crónicas y En Portada se funden en esta nueva propuesta.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Actualidad nacional e internacional en versión documental, de producción propia... Y en @La1_tve.



Esta semana estrenamos el nuevo @EnPortada_TVE.

Sigue la presentación en DIRECTO en @rtveplay

➡https://t.co/qt9moOuSXO pic.twitter.com/AumZbT85FK — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 28, 2022

Se emitirá los miércoles a medianoche, después de Las tres puertas en La 1 y el Canal 24 horas, simultáneamente, con preestreno a las 20:00 horas en RTVE Play.

En esta temporada En Portada pone el foco en temas como la experiencia de crecer en un centro de menores, las elecciones francesas bajo el prisma de la guerra en Ucrania y la lucha contra el yihadismo en nuestro país, entre otros asuntos de actualidad.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Esteve Crespo, director de Contenidos Informativos de RTVE: "Nos vamos a acercar en @EnPortada_TVE a esa mirada más cercana a nuestra sociedad"https://t.co/JFRiSdtFQN pic.twitter.com/TaysuOhCnf — RTVE Play (@rtveplay) March 28, 2022

'¿Por qué a mí?', el primer documental de la nueva etapa de En Portada

El programa comienza sus emisiones semanales en La 1 el día 30 de marzo con el documental ‘¿Por qué a mí?’ sobre los centros de menores. A través de las experiencias de 5 personas que han vivido en este tipo de centros, y de las opiniones de varios expertos, se relata lo que significa “ser tutelado”. Muchas veces es la salvación para los niños y niñas que sufren desamparo en sus familias. Pero, por otra parte, el sistema público de protección tiene grietas y no siempre les protege.

Una parte del documental se dedica al abuso y explotación sexual que han sufrido algunos de estos chicos y chicas, que viven en estos centros. El equipo de ‘En Portada’ hablado con extutelados que lo han vivido de cerca. En la mayoría de los casos, aseguran algunos especialistas, estas prácticas ocurren fuera de los centros donde viven, pero desde dentro no se puede o no se hace nada.

Además, hay falta de medios, los educadores suelen no ser suficientes y no se trabaja lo necesario para que el menor vuelva con sus familias. Es la opinión de varios expertos que aparecen en el documental.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El director de informativos no diarios, @_jcgallardo ha comentado que "la gente tiene que darse cuenta de la calidad informativa de RTVE" @EnPortada_TVE pic.twitter.com/EYu5VG1GQF — La 1 (@La1_tve) March 28, 2022

Drogas, sectas o yihadismo

Tras el documental dedicado a los centros de menores, le seguirá un En Portada sobre las elecciones francesas, con la guerra de Ucrania en primer plano, en las que Emmanuel Macron parte como favorito frente a la ultraderecha.

A continuación, se emitirá un programa sobre los delitos del odio en España, donde siguen persistiendo los mensajes homófonos tras el asesinato de Samuel Luiz. Y le seguirá un documental sobre el negocio de la marihuana en España, donde está aumentando el cultivo y la peligrosidad de esta droga. Durante la temporada se abordarán otros temas como las sectas, el yihadismo en España o el metaverso, un mundo virtual que ha dejado de ser futuro para convertirse en presente.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io