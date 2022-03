RTVE vuelve a apostar por el talento joven para conducir el concurso diario de las tardes de La 1

Tras el regreso de Ion Aramendi a Telecinco para presentar los debates de Supervivientes, la cadena pública ha fichado a Rodrigo Vázquez directamente de TVG

Esta semana comienzan las grabaciones de la octava temporada, que empezará a emitirse a finales de abril

El cazador, el exitoso concurso de las tardes de La 1 de RTVE, tiene nuevo presentador. A partir de la próxima temporada, que comenzará a emitirse a finales de abril, Rodrigo Vázquez acompañará a los cazadores Erundino Alonso, Lilit Manukyan, Paz Herrera, David Leo y Ruth de Andrés en el reto al que se enfrentan concursantes anónimos que luchan por conseguir una suma importante de dinero frente a cinco de las mentes más brillantes del país.

La incorporación del nuevo presentador coincide con la reciente renovación de El cazador para su octava temporada, cuyas grabaciones comienzan esta semana, y tras los buenos resultados de audiencia que está teniendo el concurso en las tardes de La 1, donde se ha consolidado como una referencia del entretenimiento.

Rodrigo Vázquez, el presentador de la nueva etapa del concurso de TVE

Rodrigo Vázquez (Orense,1987) es periodista y desde hace 14 años desarrolla su labor profesional en TVG, la televisión autonómica gallega. En 2014 empezó su andadura como presentador y desde entonces ha conducido distintos espacios en la cadena autonómica: Aquí Galicia; Oh Happy Day, O País mais grande do mundo; Verbenalia; el concurso Ti verás, por el que consiguió el premio Mestre Mateo a mejor comunicador, galardón que ha obtenido en tres ocasiones; y actualmente el programa Quen anda aí?.

Este profesional da el salto a las emisiones nacionales con un espacio consolidado. Desde su estreno en febrero de 2020, el concurso ha ido mejorando progresivamente su audiencia en la emisión diaria. Por si fuera poco, también ha tenido una oportunidad de conquistar al público de prime time con La noche de los cazadores, el spin off del concurso que tampoco funcionó mal en términos de audiencia.

