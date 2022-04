Isa Pantoja se ha quedado de piedra al descubrir la primera gran revelación que ha realizado su cuñado en 'Supervivientes'. Anuar Beno ha desvelado en su vídeo de presentación que su relación con la hermana de Kiko Rivera no es tan idílica como parece, y es que ha confesado que no siempre estuvo de acuerdo con la relación que había comenzado su hermano con la hija de Isabel Pantoja. "Yo decía 'esa mujer no es de mi agrado, a ver cuánto dura la broma'", ha indicado.

La colaboradora, que ha visto el vídeo desde el plató, no ha podido ocultar su cara de asombro al escuchar al hermano de Asraf reconocer que le ha sorprendido ver cómo al final están teniendo una relación duradera y es que ya han hecho tres años juntos y están planeando su boda.

Telecinco

La hija de Isabel Pantoja ha confesado que no comprende el motivo por el que ha hablado de ese modo de ella. "Es que cuando lo he visto he flipado, se me ha quedado una cara de cuadro, no sabía eso", ha indicado. La colaboradora ha confesado que ella pensaban que tenían una buena relación. De hecho, ha reconocido que estuvieron juntos antes de que tuviese que marcharse a 'Supervivientes'.

Un asombro que también comparte Asraf, que ha confesado que él tampoco sabía que su hermano pensaba de esa forma. "Yo tampoco lo sé, no sé por qué lo dirá", ha desvelado sin querer entrar en más detalles. Pese a todo, Isa Pantoja ha explicado que no piensa dejar que esto afecte a su relación ni va a cambiar su actitud con su cuñado.

Telecinco

"Yo vengo a defender a Anabel, sabéis que mi madre no se lleva con Asraf y él lo respeta. Yo haré lo mismo con su hermano, si él no lo tiene hacia mí, yo sí lo voy a tener con él", ha indicado dejando claro que no piensa hablar mal con él.





Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io