Alejandro Nieto parece no haber empezado con buen pie en 'Supervivientes'. El concursante ha vivido ya su primer enfrentamiento con Marta Peñate durante la división de equipos. Todo ha surgido después de que la novia de Tony Spina y Anabel Pantoja fuesen nombradas como líderes, momento en el que han tenido que seleccionar qué concursantes querían que participasen junto a ellas.

En ese momento, la ex participante de 'LIDLT' ha indicado que iba a escoger a Alejandro Nieto porque sabía que Anabel Pantoja podría escogerle a él o a Tania "y quería separarles". Un argumento que no ha gustado a su compañero que ha confesado que no entiende el motivo por el que quiere molestarle de esa forma separándole de su pareja.

Por su parte, Marta Peñate se ha defendido asegurando que eso había sido una pequeña broma y que también lo hacía porque quería tenerle en su equipo. "Relájate, que te pones así delante de las cámaras", le ha reprochado asegurando que estaba entre él y Tania porque sabía que la colaboradora de 'Sálvame' los quería en su grupo.

De hecho, así ha sido y es que justo después de esto, la prima de Kiko Rivera ha elegido a Tania Medina. Una situación que provoca que ahora ambos tengan que vivir en islas separadas. Además, la ex participante de 'LIDLT' convivirá con Yulen Pereira, con quien precisamente tuvo su primer "ataque" de celos Alejandro Nieto. Además, para colmo, él tendrá que estar en la 'playa Fatal', donde los concursantes tendrán una convivencia más difícil.

Marina Ruiz se sincera: ¿le gusta Alejandro Nieto como pareja de su amiga?

Tania Medina ha decidido que Marina Ruiz sea la persona que le defienda en el plató de 'Supervivientes'. La 'influencer' no ha dudado en pronunciarse sobre el enfado de Alejandro Nieto confesando que, aunque entendía que estuviese dolido porque le hubiesen separado de su pareja, cree que es lo mejor que les puede pasar a ambos.

En ese momento, Jorge Javier no ha dudado en preguntarle si le gusta que él esté saliendo con su amiga. "A quien le tiene que gustar es a ella", ha indicado intentando no responder directamente a la pregunta, y es que parece que no terminado de convencerle del todo. Además, ha confesado que está segura de que para él no será nada fácil tras ver cómo en los primeros días ya se puso "celoso".

En ese momento, el padre de Alejandro Nieto no ha dudado en intervenir para decirle que probablemente esos celos estén justificados "por las mentiras", aunque no ha querido dar más detalles sobre a qué se refiere. "No entremos ahí porque él también ha mentido", le ha advertido Marina.

