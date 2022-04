Podría parecer que ir a un concurso con tu pareja es mucho más fácil que ir solo, pero la experiencia nos indica lo contrario, y si no que se lo digan a Alejandro Nieto y Tania Medina. Los tortolitos, que se han tatuado su amor tras pasar por 'La isla de las tentaciones', se han aventurado a ir a juntos a 'Supervivientes 2022', y aunque en un momento dado tener a tu pareja es tener un apoyo sólido, llevar los problemas de casa a la tele no trae nada bueno: en su caso, los celos ya les jugaron una mala pasada, y ahora la historia podría repetirse, especialmente después de ver lo que hemos visto...

En una de las pruebas en la convivencia previa al concurso, la pareja se ha tenido que enfrentar a una pregunta: "¿Con quién irías a una isla desierta?". Una cuestión que parece de lo más inocente, pero que en el caso de la pareja podría desencadenar una trifulca, especialmente sabiendo lo celoso que es Alejandro. Él, por su parte, lo tenía claro: "Iría, evidentemente, con Tania, creo que lo haríamos muy bien los dos juntos". La canaria, por otro lado, también lo tenía claro... pero no sería Alejandro.

"Creo que Nacho es una buena opción", ha sentenciado Tania escogiendo la foto de Ignacio de Borbón en vez de la de su churri. "Porque me parece un chico sincero, honesto en cuanto a personalidad y creo que me parece también un buen superviviente porque ha dicho que sabe hacer fuego y es como muy resolutivo", ha explicado, y es que, aunque a Alejandro podría sentarle fatal, esto no deja de ser un concurso de supervivencia, y ella ha demostrado ser más práctica que romántica.

Alejandro ya ha mostrado sus celos en 'Supervivientes'

El gaditano tiene el pequeño defecto de ver tonteos donde no los hay. Ya pasó con Stiven en República Dominicana, aunque ella nunca cayó en la tentación a pesar de los intentos de éste. Su relación se deterioró hasta el punto de irse cada uno por su lado del reality, aunque tras varias semanas, hablaron y se reconciliaron. Y ahora ha vuelto a pasar: ella ha hecho simplemente buenas migas con algunos de sus compañeros, como Yulen Pereira, pero a Alejandro no le hacía ninguna gracia: "Ven para acá", le dijo con una sonrisa cuando vio que su novia y el esgrimista charlaban animadamente tras conocerse, no sin antes torcer el gesto al ver cómo Tania y el guapísimo Yulen congeniaban tan bien.

Parece que a Alejandro, de seguir así, le va a costar más de un microinfarto el concurso...

