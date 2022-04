Ana Luque ha causado sensación durante la primera gala de 'Supervivientes'. La concursante se hizo conocida el año pasado gracias a su papel en plató como defensora de Olga Moreno. Ahora, es ella la que ha querido adentrarse en esta aventura con la que está muy emocionada y donde espera dar lo mejor de sí misma. Una noticia sobre la que la ex pareja de Antonio David Flores ya se pronunció dejando claro que pensaba apoyarle desde fuera y que esperaba que se convirtiese en la nueva ganadora del programa.

Lo cierto es que ya desde el primer momento la amiga de Olga Moreno ha dado mucho de qué hablar, y es que durante su vídeo de presentación ha sorprendido a todos al lanzar una 'pullita' a Marta Riesco. Todo ha surgido después de que le preguntasen si conocía la canción que había sacado la reportera, a lo que ella contestaba asegurando que no la había escuchado. "¿Qué canción es 'No tengas miedo'?", ha indicado.

Tras escucharla, la concursante no ha dudado en dar su opinión, dándole un gran zasca a la colaboradora. "Flipando. Una cosa te digo, hoy en día con el autotune canto hasta yo", ha desvelado entre risas y sin querer decir nada más al respecto. Sin duda, una respuesta sobre el 'hit' de Marta Riesco que seguramente no le haya hecho mucha gracia.

Lo cierto es que desde el primer momento Ana Luque ha dejado claro que sigue manteniendo una gran amistad con Olga Moreno y, de hecho, durante los días que han tenido que pertenecer en el hotel antes de comenzar la aventura, la participante ya se enfrentó a Desirée Rodríguez al escuchar cómo ella acusaba a la ganadora de 'Supervivientes' de haber hecho trampas."Con mi Olga no. No es verdad. Tú no has visto el mismo programa que yo", indicaba en ese momento haciendo ver que no va a permitir que nadie hable mal de su amiga delante de ella.

Además, durante su debut en el programa también ha dejado algunos de los momentos más divertidos, provocando que Jorge Javier no pudiese dejar de reír con ella viendo su espontaneidad y desparpajo ante la cámara tras hacerle una broma. La concursante ha demostrado que tiene muchas ganas de vivir esta aventura al máximo y no tiene miedo a nada, algo que dejó claro antes de saltar desde el helicóptero.

