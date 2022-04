Olga Moreno, indignada con las palabras de Marta Riesco

Olga Moreno ha salido de su encierro para opinar sobre la participación de Ana Luque en 'Supervivientes 2022'. La malagueña compartía un vídeo con el youtuber Juancavlog para pedir apoyo en esta nueva y difícil aventura. ¿Qué piensa Olga se este nuevo paso de su amiga hacía el mundo televisivo? La sevillana se encuentra en el ojo del huracán por los últimos acontecimientos que han ocurrido.

Marta Riesco celebraba por todo lo alto su 35 cumpleaños, aunque bastante triste tras romper en directo con Antonio David Flores. El malagueño prefirió quedarse en Málaga antes que asistir como novio de la periodista a la fiesta y Marta Riesco no se lo ha podido perdonar. Según cuentan algunos colaboradores, el detonante de todo es el ramo de flores que le mandó el padre de Rocío Flores a Marta. Un gesto que habría hecho mucho enfadar a Olga Moreno.

Dejando a un lado toda esta polémica, la ganadora de 'Supervivientes 2021' ha querido apoyar a su gran amiga mediante un vídeo en Instagram. "Te va a ir fenomenal, espero darte el cheque, espero verte dentro de 3 o 4 meses. Y que la quiero. La voy a defender por fuera dándole toda mi energía, aunque a ella energía le sobra. Va a aguantar lo más grande", unas palabras que dejan muy claro que aún siguen manteniendo una relación muy unida.

"Cuando me lo propusieron no lo dudé. Es el mejor reality de televisión. Nada más que llegue buscaré algo de comer y algún sitio para dormir", explicaba la nueva concursante a través de stories.

