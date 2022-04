La primera expulsión de 'Supervivientes' ha creado un gran revuelo. Jorge Javier ha sido el encargado de anunciar que la audiencia había decidido que Rubén Sánchez fuese el participante que tuviese que abandonar el concurso. En ese momento, algunos de sus compañeros como Kiko Matamoros y Anuar Beno no han podido ocultar su alegría, y es que el colaborador ha vivido una intensa semana con él donde han terminado protagonizando un gran conflicto.

Al ver cómo ambos aplaudían y se alegraban por lo sucedido, Marta Peñate no ha podido evitar intervenir. "Qué malos ganadores son algunos que no paran de aplaudir. Ganar también se tiene que hacer con dignidad. A mí no me cae bien pero tampoco es plan", ha indicado visiblemente enfadada con ellos. A pesar de que Lara Álvarez ha intentado calmarle para que todos pudiesen escuchar cómo Rubén Sánchez se despedía de ellos, la novia de Tony Spina ha continuado enfrentándose a ellos por su actitud.

Telecinco

"Que alguien se vaya, que su ilusión era estar en 'Supervivientes' y no dejen de aplaudir... Que ha hecho las cosas mal, vale, y por eso se va a su casa pero... A mí no me ha parecido bien lo que ha hecho pero tampoco es para que aplaudáis así", ha indicado enzarzándose en una gran discusión a gritos con Kiko y Anuar mientras la presentadora continuaba intentando que todos prestasen atención al que realmente era el protagonista en ese momento.

Una vez que parecía estar todo más calmado, Jorge Javier Vázquez ha decidido intervenir para dar su opinión, lanzándole un gran 'zasca' a Marta Peñate con el que le ha hecho ver que, para él, la actitud que había tenido ella en esos momentos tampoco había sido la correcta.

Telecinco

"Marta se está despidiendo Rubén. De la misma manera que le has recriminado a los demás su acto tú te has montado ahí una performance que has cogido toda la presencia de foco en vez de Rubén", le ha indicado. "Si te hubieses quedado en tu sitio Rubén hubiese tenido... " ha intentado continuar explicando. Sin embargo, al ver que Marta Peñate intentaba interrumpirle para dar su explicación, el presentador ha decidido cortar la conversación. "No vayamos por ahí, es el momento de Rubén", ha recalcado para zanjar la discusión y que la pareja de Enrique del Pozo pudiese marcharse como merecía.

