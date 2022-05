El domingo 24 de abril Ion Aramendi regresó a la que un día fue su casa, Telecinco, para convertirse en uno de los cuatro presentadores de la presente edición de Supervivientes. Desde entonces no ha parado de recibir buenas críticas por parte de los espectadores a propósito de su buen hacer en el debate, el espacio llamado Conexión Honduras.

Sin embargo, durante estos días hemos podido verle todavía en La 1 al frente de El cazador, el concurso con el que arrancó su andadura en TVE. El formato, que todavía tenía grabadas unas cuantas entregas con el presentador vasco al frente, ha finalizado esas emisiones en la tarde del lunes 2 de mayo. Por ello, ante la oportunidad de cerrar una etapa de su recorrido televisivo en la cadena pública, Aramendi quiso compartir un post en Instagram un pequeño sketch que emulaba a los cómicos Martes y 13 y que iba muy acorde con la personalidad dinámica y divertida que le caracteriza. Así, desde el martes 3 de mayo, ya se podrá ver a Rodrigo Vázquez al frente de los nuevos programas de El cazador.

Ion Aramendi: sus otros programas en RTVE

El presentador de El cazador también ha podido demostrar su capacidad para otros formatos que son más próximos al magazine y al espíritu de servicio público de RTVE. En plena pandemia Ion Aramendi se hizo cargo de Todos en casa, un formato de La 1 en que se daba voz a los españoles en plena cuarentena.

Además, también pudo comprobar los retos de la franja de la mañana en La 1. Tras el final de Días de verano, otro magazine ocupó su lugar. Así nació Mejor contigo, un formato más desenfadado que el de La Hora de La 1 en el que la cadena pretendía que dominasen el diálogo y las entrevistas combinados con contenidos sociales y culturales de calidad.

