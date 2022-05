Carlos Sobera ha confesado estar muy feliz tras poder presentar por fin la gala 'Tierra de Nadie'. El presentador ha reconocido que, aunque un poco más tarde que el resto de sus compañeros, ha comenzado con muchas ganas de comentar semana tras semana lo que sucede en 'Supervivientes'. Un inicio que ha dado mucho de qué hablar tras vivir un momento de lo más cómplice con Pilar Yuste y que ha provocado que ambos acaben completamente colorados.

Todo ha sucedido después de que la colaboradora se quejase de no estar pudiendo dar su opinión en el programa. "¿No te he dejado opinar hasta ahora Pilar? ¿De verdad no te he dejado opinar hasta ahora Pilar?", le ha preguntado el presentador de manera insistente. A pesar de que ella ha recalcado que no era un reproche hacia él, Carlos Sobera no ha dudado en acercarse a ella y ponerse de rodillas para pedirle perdón.

Telecinco

Una situación que ha dejado completamente sin palabras a Pilar Yuste. "¡Qué vergüenza! Me las vas a pagar. No sé ni por dónde voy, me has desconcentrado, me has puesto muy nerviosa", ha indicado. La colaboradora no ha podido evitar ponerse colorada mientras reconocía que "hacía muchos años que no se le arrodillaban". Una frase que Carlos Sobera no ha querido que pase desapercibida.

"Una genuflexión a tiempo siempre viene muy bien", ha bromeado, una frase que ha provocado que todo el plató termine reaccionando, haciendo que el presentador tenga que hacer una aclaración para pedir que nadie le malinterpretase. "¡Te has puesto colorado!", le han gritado el resto de sus compañeras al ver cómo poco a poco se iba sonrojando cada vez más. "Es que me he tomado antes una copita de vino, pero nada más", ha intentado justificarse él.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io