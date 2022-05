Antonio Resines volvía a 'El Hormiguero' con las fuerzas totalmente recuperadas tras pasar una larga recuperación por su ingreso. El actor ha estado a tope en su entrevista con Pablo Motos, tanto es así que terminaba teniendo un pequeño percance por su intensidad. Resines ha vuelto a hablar sobre su paso por la UCI y las alucinaciones que tuvo por el coma: "La sanidad pública ni está bien pagada ni bien agradecida. Allí tuve delirios con Hitler, Mussolini y Franco. Les llamaba Adolfo, Benito y Paco", confesaba el cántabro puntualizando que pidió a los sanitarios que acabasen con su sufrimiento: "En la UCI le llegué a pedir a los médicos que me pegaran un tiro. No podía más".

Tras contar con detalle lo que pasó en el hospital y se recuperación, el actor ha recuperado la sección que tenía antes de que tuviese que abandonar el programa por enfermedad. Tanta es la emoción que le ha puesto, que se terminaba "lesionando".

Antena 3

En el juego de "si o no" en el que tiene que dar con un mazo a un botón hasta romperlo, con una preguntar que era "¿Te beberías la sangre de tu pareja?", el actor se emocionaba muchísimo y un trozo de plástico le daba en la cara. "Me ha hecho sangre", decía y el presentador le limpiaba la herida con un pañuelo de papel.

¡Esto no es nada para el cántabro! El actor torrelaveguense, a parte de retomar su trabajo, también participará en una mesa redonda contando su testimonio personal tras haber superado recientemente un pronóstico muy grave por las consecuencias derivadas del Covid-19.

